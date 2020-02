Νεκρός από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας έπεσε ο Ταϊλανδός υπαξιωματικός, που σκόρπισε τον θάνατο μέσα στο εμπορικό κέντρο “Terminal 21”, το Σάββατο, στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα, στην Ταϊλάνδη. Ο μακελάρης άφησε πίσω του 26 νεκρούς και 57τραυματίες.

#BREAKING : That bastard is dead after killing 20+ people and injuring 40+ others. #Termina21 #korat #thailand pic.twitter.com/Rv7gwvuhmK