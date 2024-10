Ταϊλάνδη: Είκοσι παιδιά ανάμεσα στους νεκρούς της φονικής φωτιάς σε σχολικό λεωφορείο

Οι σοροί 23 ανθρώπων, 20 εκ των οποίων είναι παιδιά, τακτοποιήθηκαν από τις αρχές μετά την φονική φωτιά που ξέσπασε σε σχολικό λεωφορείο κοντά στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

Το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε πάνω από 40 μαθητές και δασκάλους σε σχολική εκδρομή έπιασε σήμερα Τρίτη (01.10.2024) φωτιά στα περίχωρα της Μπανγκόκ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Ταϊλάνδης. Έχουν ταυτοποιηθεί 23 νεκροί, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τραϊρόνγκ Πιουάν, επίτροπος ιατριδικαστικών υπηρεσιών, με την έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς να είναι σε εξέλιξη.

Ο υπουργός Μεταφορών Σουρίγια Τζουνγκρουνγκρουανγκίτ, που μετέβη στο σημείο της τραγωδίας, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι 16 μαθητές και 3 δάσκαλοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία για να τους παρασχεθεί βοήθεια.

Σε εικόνες που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται πυκνός καπνός να βγαίνει από το λεωφορείο, τμήματα του οποίου φλέγονταν. Η πυρκαγιά έσβησε στη συνέχεια.

«Οι δάσκαλοι μάς είπαν ότι η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα», δήλωσε ο εκτελών χρέη αρχηγού της αστυνομίας Κιτιράτ Πανπέτ, σε συνέντευξη Τύπου.

