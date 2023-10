Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο περιστατικό με πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο απολογισμό των αρχών της Ταϊλάνδης.

Σημειώνοντας ότι ο πρώτος απολογισμός που έκανε λόγο για τρεις νεκρούς ήταν λανθασμένος, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και έξι τραυματίστηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς που συνέβη νωρίτερα την Τρίτη 3 Οκτωβρίου σε πολυτελές εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ.

«Αρχικά μιλήσαμε για τρεις θανάτους, αλλά στην πραγματικότητα μόνο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γουθάνα Σρετάναν, επικεφαλής του κέντρου αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών της Ταϊλάνδης.

Ως γνωστόν, η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο ένοπλο και σύμφωνα με ανάρτησή της στα social media πρόκειται για έναν 14χρονο, που σκόρπισε τον πανικό και τον θάνατο.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Thai PBS είχε μεταδώσει ότι οι τραυματίες ήταν πέντε.

Δείτε στο βίντεο κάμερας ασφαλείας τη στιγμή της σύλληψης του ενόπλου:

CCTV footage shows the moment the shooter got arrested.#พารากอน #กราดยิง #SiamParagon pic.twitter.com/mUaZvtuCsh