Ένοπλος άνοιξε πυρ σε εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη. Τρομοκρατημένος ο κόσμος φεύγει πανικόβλητος, καθώς η αστυνομία έσπευσε στο σημείο.

Κάποιοι άλλοι μάρτυρες γράφουν στα social media ότι έχουν κρυφτεί μέσα σε καταστήματα και μπάνια του εμπορικού κέντρου της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη για να γλιτώσουν από τα πυρά του δράστη.

Η ταϊλανδέζικη αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο ένοπλο έπειτα από πληροφορίες που έλαβε για πυροβολισμούς, τραυματίες και έναν άνδρα οπλισμένο με περίστροφο μέσα σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο στο κέντρο της Μπανγκόκ.

Μια ομάδα αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί.

Οπτικό υλικό, που δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί και ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει ανθρώπους, ανάμεσά τους και παιδιά, να βγαίνουν τρέχοντας από το εμπορικό κέντρο Siam Paragon και φρουρούς ασφαλείας να τους βοηθούν να φύγουν πριν ανακοινωθεί η σύλληψη του υπόπτου.

Ένα από τα βίντεο αυτά δείχνει κόσμο να βρίσκει καταφύγιο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο εστιατορίου. Το Reuters δεν μπορούσε άμεσα να διακριβώσει τις πληροφορίες ή την γνησιότητα των βίντεο.

Δείτε βίντεο που ανέβηκε στο Χ (πρώην Twitter):

BREAKING: Shooting incident at Siam Paragon Tuesday afternoon. No casualties reported as of 4.50pm but many shoppers fled the mall. PM Srettha and new police chief heading there.This is a developing story. #Bangkok #Thailand pic.twitter.com/k1hQw8Udnb