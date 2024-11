Ταϊλάνδη – Μαλαισία: Τουλάχιστον 12 νεκροί από τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και 50 χρόνια

Τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής τραγικός απολογισμός των χειρότερων πλημμυρών εδώ και δεκαετίες στη νότια Ταϊλάνδη και τη βόρεια Μαλαισία, όπως έγινε γνωστό από τις αρχές, την ώρα που δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν τις τρεις τελευταίες ημέρες από τις εστίες τους.

Στη νότια Ταϊλάνδη, 534.000 νοικοκυριά έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, με τον απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται σε εννέα από τέσσερις που είχαν αναφερθεί χθες και χιλιάδες ανθρώπους να έχουν σπεύσει σε 200 προσωρινά καταφύγια που στήθηκαν στις πληγείσες περιοχές, έγινε γνωστό από την υπηρεσία Πρόληψης Καταστροφών.

Η συνοικία Τσάνα στην επαρχία Σονγκλά βρέθηκε αντιμέτωπη με τις χειρότερες πλημμύρες εδώ και 50 χρόνια και στις εικόνες που καταγράφονται σε βίντεο διακρίνονται πολίτες να μεταφέρονται με φορτηγά από τα σπίτια τους που πλημμύρισαν από χείμαρρους λάσπης.

Σε ένα άλλο βίντεο σήμερα διακρίνονται διασώστες στη συνοικία Σάτενγκ Νοκ στην επαρχία Γιάλα να μεταφέρουν ένα μωρό από τη στέγη ενός πλημμυρισμένου σπιτιού.

Στη γειτονική Μαλαισία, οι πλημμύρες έχουν πλήξει σχεδόν 139.000 ανθρώπους σε εννέα κρατίδια, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 3 νεκρούς από χθες, σύμφωνα με το Κέντρο Διοίκησης Εθνικών Καταστροφών.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε πως αναμένεται σήμερα νέο κύμα σφοδρών βροχοπτώσεων στο νότιο τμήμα.

Sweet Fishs Café In Thailand where the floor is filled with water and fish swim amongst the customers



pic.twitter.com/eyQ8IiLi9H — Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 27, 2024

Μάλιστα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο πλημμυρών στις πληγείσες περιοχές.

WEATHER WARFARE ⚠️ Severe Flooding Devastates Southern Thailand, Displaces Thousands



Heavy flooding across seven southern provinces in Thailand has claimed at least four lives and displaced over 240,000 households. Thousands of villages remain submerged as rescue efforts… pic.twitter.com/IK6A2qWEWR — Kristy Tallman (@KristyTallman) November 29, 2024

Οι γειτονικές Φιλιππίνες επλήγησαν από έξι τυφώνες σε μόλις έναν μήνα τον Νοέμβριο, με τα ακραία καιρικά φαινόμενα να προκαλούν μεγάλες καταστροφές.