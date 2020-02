Τουλάχιστον 29 ανθρώπους σκότωσε – σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία – ο μακελάρης στην Ταϊλάνδη, που το Σάββατο (08.02.2020) “μπούκαρε” με όπλο σε εμπορικό κέντρο.

Ο ένοπλος στρατιώτης εξαγριωμένος από μια συμφωνία για περιουσιακά στοιχεία σκότωσε τραυμάτισε άλλους 57 σπέρνοντας τον τρόμο σε τέσσερις περιοχές και γύρω από την πόλη Νακόν Ρατσασίμα, πριν πέσει νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας.

#BREAKING : That bastard is dead after killing 20+ people and injuring 40+ others. #Termina21 #korat #thailand pic.twitter.com/Rv7gwvuhmK