Τραγωδία σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη όπου τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν όταν εξερράγησαν πυροτεχνήματα που φυλάσσονταν σε μια αποθήκη στα νότια της χώρας.

Τα πυροτεχνήματα εξερράγησαν και προκάλεσαν πυρκαγιά σε μια παράνομη αποθήκη στην αγορά Μούνο της περιφέρειας Σου-νγκάι Κόλοκ, στη νότια επαρχία Ναρατιβάτ της Ταϊλάνδης που συνορεύει με τη Μαλαισία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σανάν Πονγκάσορν.

«Έχουμε εννέα θανάτους προς το παρόν αλλά ίσως υπάρχουν και άλλοι επειδή βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί», είπε.

Περίπου 115 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αλλά οι 106 από αυτούς πήραν εξιτήριο αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.





#Thailand: At least seven people killed, dozens injured in blast at firecracker warehouse in #Muno district of #Narathiwat, Thailand; rescue operation ongoing…. pic.twitter.com/vilrCClEgl