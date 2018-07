Ταϊλάνδη: Βγήκαν από τη σπηλιά τα δυο πρώτα παιδιά!

Μια είδηση που περίμεναν οι πάντες στην Ταϊλάνδη από τις 2 Ιουλίου, όταν βρέθηκαν ζωντανά τα 12 παιδιά και ο προπονητής τους. Εγκλωβίστηκαν στο σπήλαιο Ταμ Λουάνγκ από τις 23 Ιουνίου, όταν παρά τις προειδοποιήσεις για τους κινδύνους από τους μουσώνες, μπήκαν στη σπηλιά και το νερό έφτασε σε επίπεδο που τους παγίδευσε.

Μετά από 16 μέρες αγωνίας η Ταϊλάνδη δακρύζει από χαρά. Η επιχείρηση απεγκλωβισμούν φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα απ’ ό,τι περίμεναν οι αρχές. Τα πρώτα αγόρια έχουν ήδη βγει από τη σπηλιά. Η επιλογή εκείνων που θα απεγκλωβίζονταν πρώτοι έγινε μετά από την εξέτασή τους από γιατρό το Σάββατο, λίγες ώρες πριν δοθεί η εντολή να ξεκινήσει η αποστολή για τη διάσωσή τους.

Σχεδόν οκτώ ώρες αφού αποφασίστηκε να ξεκινήσει η επικίνδυνη επιχείρηση διάσωσής τους, τα δυο πρώτα παιδιά απομακρύνθηκαν και είναι σώα μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο. Η πληροφορία πως δυο από τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπήλαιο είχε αρχίσει να «κυκλοφορεί» στα τοπικά μέσα ενημέρωσης λίγα λεπτά πριν από τις 15:00 (ώρα Ελλάδας).

Ο απεσταλμένος του ITV, John Irvine, ανέφερε πως σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας δυο από τα παιδιά έχουν βγει από το σπήλαιο και φαίνονται να είναι καλά στην υγεία τους, δεδομένων και των συνθηκών βέβαια.

Σύμφωνα με το Khaosod, το πρώτο από τα παιδιά απεγκλωβίστηκε στις 17:37 (τοπική ώρα) και το δεύτερο 13 λεπτά αργότερα, στις 17:50. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, όλα είναι σε επίπεδο πληροφοριών και δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τις αρχές.

The latest picture from the Thailand cave rescue – the first two boys have now been rescued pic.twitter.com/LJNNZZBOYv — Sky News (@SkyNews) July 8, 2018

I can confirm two of the boys have been treated in a field hospital tent at the cave entrance. Another two coming. Rescuers then expect a break before more later tonight #tennews #thamluang — Daniel Sutton (@danielsutton10) July 8, 2018

Η επιχείρηση προχωρά γρήγορα σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά. Άλλα τέσσερα παιδιά είναι έτοιμα να βγουν από τη σπηλιά. Σύνολο έξι ήδη. Ο προπονητής τους θα είναι στην τελευταία ομάδα που θα βγει από τη σπηλιά.

«Δέχονται ήδη τις πρώτες βοήθειες»

«Δυο από τα παιδιά βγήκαν. Βρίσκονται ήδη στο χώρο όπου έχει στηθεί ένα πρόχειρο νοσοκομείο κοντά στην είσοδο της σπηλιάς» δήλωσε στο Reuters ο Tossathep Boonthong, επικεφαλής του υπουργείου Υγείας της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι και μέλος της ομάδας διάσωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα παιδιά εξετάζονται και δεν έχουν ακόμα φύγει για το νοσοκομείο. Όλα τα μέλη της ομάδας, μόλις απεγκλωβιστούν, στα μεταφερθούν με ελικόπτερα στο κοντινότερο νοσοκομείο όπου και θα παραμείνουν για τουλάχιστον 24 ώρες.

Ήδη, τα πρώτα ασθενοφόρα έφτασαν στο νοσοκομείο όπου θα νοσηλευτούν τα παιδιά και ο προπονητής τους.

Video από σημείο όπου βρίσκεται το κέντρο συντονισμού της επιχείρησης δείχνουν ασθενοφόρα με τους φάρους αναμένους να φεύγουν από την περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δυο πρώτα παιδιά απεγκλωβίστηκαν νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν γιατί η απάντληση υδάτων επέτρεψε να μπορούν να περπατήσουν περισσότερα σημεία μέσα στη σπηλιά.

Rescue teams at the entrance of the cave saying the lowered water has decreased the journey out of the cave as many chambers are walk-able right now. — Florian Witulski (@vaitor) July 8, 2018

Βήμα βήμα η επιχείρηση στην Ταϊλάνδη

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού των παιδιών και του προπονητή τους ξεκίνησε τα χαράματα (ώρα Ελλάδας) της Κυριακής (08.07.2018). Οι αρχές ήθελαν να προλάβουν τον καιρό, που ήταν ο μεγαλύτερος «εχθρός», αφού οι βροχοπτώσεις είχαν ξεκινήσει και πάλι στην περιοχή.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. Θα βγαίνουν ένα ένα και θα είναι δεμένα με σχοινί με τους δυο δύτες που θα τα συνοδεύουν. Δεν αποκλείεται να χρειαστούν 3 με 4 μέρες για να ολοκληρωθεί η επιχείρηση.