Ο κυβερνήτης της Ιντιάνα έφτασε σήμερα στην Ταϊπέι και έγινε ο νέος Αμερικανός αξιωματούχος που επισκέπτεται την Ταϊβάν, αψηφώντας τις πιέσεις από την Κίνα για να μην πραγματοποιούνται τέτοια ταξίδια.

Ο Έρικ Χόλκομπ έγραψε στο Twitter ότι θα επισκεφθεί επίσης τη Νότια Κορέα, ενώ το προεδρικό γραφείο της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός κυβερνήτης θα συναντήσει τον πρόεδρο Τσάι Ινγκ-γουέν τη Δευτέρα το πρωί.

“Χαίρομαι πολύ που θα περάσω αυτή την εβδομάδα οικοδομώντας νέες σχέσεις, ενισχύοντας άλλες που είναι μακροχρόνιες και εδραιώνοντας σημαντικές εταιρικές σχέσεις με την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα”, αναφέρει η ανάρτηση του Χόλκομπ στο Twitter.

I landed in Taipei to kick off an economic development trip in Taiwan & South Korea. Indiana's home to 10 Taiwanese & 12 South Korean businesses. This week marks my 2nd trip to South Korea as Governor & I'm proud to be the first governor to visit Taiwan since before the pandemic.