Ξεκίνησαν οι πολεμικές ασκήσεις της Κίνας κοντά στην Ταϊβάν, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στην περιοχή.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις της Κίνας που έχουν οργανωθεί ποτέ γύρω από την Ταϊβάν, η οποία θεωρεί πως είναι αυτόνομη ενώ διεθνείς οργανισμοί και οι περισσότερες χώρες την αναηνωρίζουν ως κομμάτι της Κίνας.

«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter. Οι ασκήσεις διεξάγονται σε αντίποινα για την επίσκεψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, της Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊβάν, κάτι που το Πεκίνο εξέλαβε ως βαριά προσβολή και πρόκληση.

