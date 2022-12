Σεισμός 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική ακτή της Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός των 6,2 Ρίχτερ έγινε αισθητός και στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, την Ταϊπέι, ενώ καταγράφηκε λίγο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα· στις 06:00 ώρα Ελλάδας). Το επίκεντρό του εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 30 χιλιόμετρα από τις ακτές της Χουάλιεν. Το εστιακό βάθος ήταν μικρό, μόλις έξι χιλιόμετρα.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS) εκτίμησε πως ο σεισμός είχε μικρότερη ισχύ, 5,9 βαθμών, και μεγαλύτερο εστιακό βάθος, 12 χιλιόμετρα. Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως η ισχύς της δόνησης ήταν 6,1 βαθμοί.

