Τατιάνα Μπάκαλτσουκ: Η πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας, το διαζύγιο και το μακελειό στα γραφεία της Wildberries στη Μόσχα

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η ρωσική κοινή γνώμη τη διαμάχη ανάμεσα στην πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας με τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η ιστορία έχει ως πρωταγωνιστές την Τατιάνα Μπακαλτσούκ, τον εν διαστάσει σύζυγό της Βλαντισλάβ και τον πόλεμο που ξέσπασε μεταξύ τους για την εταιρεία Wildberries η οποία ξεκίνησε ως μια διαδικτυακή πλατφόρμα μεταπώλησης ρούχων, τώρα προμηθεύει τα πάντα, από ηλεκτρονικά μέχρι μαγειρικά σκεύη, με τζίρο δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δυστυχώς, από τον πόλεμο αυτό υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, ένας νεκρός, κατά πάσα πιθανότητα υπάλληλος της εταιρείας καθώς ο Βλαντισλάβ μαζί με μπράβους εισέβαλε σήμερα (18.09.2024) στα γραφεία της εταιρείας στη Μόσχα και άρχισε να πυροβολεί.

Η ιδρυτής της Wildberries και η ιδιοκτήτρια της Τατιάνα Μπακαλτσούκ που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας και ο εν διαστάσει σύζυγός της Βλαντισλάβ, ο οποίος κατείχε ένα μικρό μερίδιο της εταιρείας, αλληλοκατηγορήθηκαν για το περιστατικό.

Σε γενικές γραμμές οι πληροφορίες είναι ακόμα συγκεχυμένες ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές οι τραυματίες είναι 3 μεταξύ των οποίων δύο αστυνομικοί, και έχουν γίνει και 30 συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο με την Wildberries να ανακοινώνει σχέδια συγχώνευσης με τη μικρότερη εταιρεία διαφήμισης Russ, λέγοντας ότι στόχος ήταν η δημιουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας συναλλαγών. Όμως ο Βλαντισλάβ αντιτάχθηκε στη συγχώνευση. Το σχέδιο είχε την υποστήριξη και του Κρεμλίνου.

Στα τέλη Ιουλίου, η Τατιάνα, η οποία είναι η πλουσιότερη γυναίκα της Ρωσίας σύμφωνα με το Forbes, ανακοίνωσε ότι είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου. Και φτάσαμε στο σήμερα με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι μια ομάδα ένοπλων ατόμων, με επικεφαλής τον Βλαντισλάβ, προσπάθησε να μπει με βία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ο Βλαντισλάβ ωστόσο υποστηρίζει ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι εκπρόσωποί του ήταν άοπλοι και είχαν έρθει για να συζητήσουν για τις επιχειρήσεις και ότι φρουροί ασφαλείας της συγχωνευμένης εταιρείας, RVB, άνοιξαν πυρ εναντίον του και των συναδέλφων του.

#UPDATE : 1 Killed, Several Injured After Shooting Outside Wildberries Office in Moscow #Russia #Wildberries #Russian #Shooting #Moscow pic.twitter.com/26geyJILLy

Η Wildberries απάντησε ότι δεν είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τον Βλαντισλάβ.

Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του κτιρίου που δείχνει άνδρες να διαπληκτίζονται στο τέλος ενός διαδρόμου.

Back to the wild 1990’s: Scenes from a deadly firefight at head office of #Wildberries, Russia’s largest online retailer which killed one person and injured at least two others.

Source: Mash Telegram pic.twitter.com/spDXwdRQ6B