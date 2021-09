Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 22χρονος αναβάτης ταύρου κατά διάρκεια αγώνα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο Βραζιλιάνος Αμαντέου Κάμπος Σίλβα ποδοπατήθηκε στο στήθος από το ζώο.

Ο 22χρονος αναβάτης συμμετείχε στο Professional Bull Riders’ Velocity Tour και έγινε ο 21ος που χάνει τη ζωή του στη διοργάνωση από το 1989 και ο πρώτος μετά τον Μέισον Λόου που σκοτώθηκε το 2019. Ο άτυχος νέος έπεσε από τον ταύρο του μόλις 5’’ αφότου ανέβηκε πάνω του –στα 3’’ ξεκινάς να παίρνεις βαθμούς– και υπέστη σοβαρά τραύματα στο στήθος όταν τον ποδοπάτησε το ζώο. Διακομίστηκε στο τοπικό νοσοκομείο όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την οδύνη της για το συμβάν εξέφρασε με ανακοίνωση η ομοσπονδία Professional Bull Riders’ (PBR).

The entire PBR Family continues to pray for the friends and family of Amadeu Campos Silva. pic.twitter.com/QWhAr1Y27t