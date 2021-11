Δικηγόροι που εκπροσωπούν περισσότερα από 200 ανθρώπους που καταγγέλουν ότι τραυματίστηκαν την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια του μουσικού φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον, του Τέξας – ο πανικός στο οποίο προκλήθηκε κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας είχε αποτέλεσμα 9 νεκρούς – δήλωσαν σήμερα ότι θα καταθέσουν 90 μηνύσεις.

«Εκπροσωπούμε περισσότερα από 200 θύματα που τραυματίστηκαν ψυχικά, σωματικά και ψυχολογικά στο φεστιβάλ Astroworld», ανακοίνωσε ο δικηγόρος Μπεν Κραμπ σε συνέντευξη Τύπου στο Χιούστον.

Αργά την Τετάρτη, η Μπάρτι Σαχάνι, 22 ετών, πέθανε από «φρικτά τραύματα» που υπέστη στη συναυλία, το τελευταίο θύμα του χαμού που προκλήθηκε κατά τη συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ που άνοιξε το φεστιβάλ.

Οι νεκροί ήταν ηλικίας 14 έως 27 ετών, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από ποδοπατήματα.

Ένα 9χρονο αγόρι νοσηλεύεται σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η αστυνομία.

⚠️🇺🇸 #URGENT : Multiple injuries reported at Astroworld Music Festival in Houston, Texas #Houston l #TX A large medical response is underway at NRG Park for ‘several patients’. Disturbing footage from the scene shows EMS performing CPR on three patients. Gathering more details! pic.twitter.com/5LPUHX7pnz

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU