Τέξας: Εισαγγελέας μηνύει αξιωματούχους γιατί ζητούν από πολίτες να συνεχίσουν να φορούν μάσκα

Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας μηνύει αξιωματούχους στο Όστιν γιατί επιμένουν στην υποχρεωτική χρήση μάσκας, προκειμένου να αποφευχθεί η διασπορά του κορονοϊού. Μεγάλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, σούπερ μάρκετ και εστιατόρια έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν να απαιτούν από τους πελάτες τους να φορούν μάσκα.

Το Τέξας ανακοίνωσε την άρση της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε δημόσια κτίρια και πολλούς εξωτερικούς χώρους την Τετάρτη, μαζί με τον τερματισμό των περιορισμών πληρότητας για τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, το δημοτικό συμβούλιο στο Όστιν, την πρωτεύουσα της πολιτείας, ψήφισε να συνεχίσει να είναι υποχρεωτική η χρήση της.

«Είπα στην Κομητεία Τράβις και την Πόλη του Όστιν να συμμορφωθούν με τον πολιτειακό νόμο για τη μάσκα. Με αγνόησαν. Άρα, για ακόμα μια φορά, τους σέρνω στο δικαστήριο», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας Κεν Πάξτον σε ανάρτησή του στο Twitter.

City/county leaders must not be thinking clearly. Maybe it’s oxygen deprivation from quintuple-masking. Whatever the case, they’ve tried this before. They lost.



Travis County and Austin have a few hours to comply with state law or I’ll sue them. And they’ll lose again. pic.twitter.com/eDqT1QHvGP