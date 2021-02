Τέξας: Συγκλονιστικές εικόνες από καραμπόλα 130 οχημάτων – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Σοκάρουν οι εικόνες από τεράστια καραμπόλα σε παγωμένο αυτοκινητόδρομο του Τέξας στην οποία ενεπλάκησαν περίπου 130 οχήματα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο και άλλοι 65 τραυματίστηκαν.

Η τεράστια φονική καραμπόλα στο Τέξας σημειώθηκε βόρεια του Φορτ Γουόρθ και οφείλεται κατά κύριο λόγο στην παγωμένη άσφαλτο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης.

Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με τους διασώστες, πέντε άνθρωποι πέθαναν ακαριαία, ενώ σε νοσοκομεία μεταφέρθηκαν 36 τραυματίες. Ωστόσο, οι αρχές εκτίμησαν ότι ο απολογισμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, όπως και συνέβη.

Τις επόμενες ώρες ο αριθμός των νεκρών ανέβηκε στους 9 και των τραυματιών στους 65.

Δείτε στο 1′:05” του παρακάτω βίντεο τη στιγμή που μία νταλίκα πέφτει με ταχύτητα σε ακινητοποιημένα οχήματα:

Five dead as dozens of cars and lorries were involved in a massive pile-up on a freezing interstate in Texas.



Get more videos from Sky News: https://t.co/qvr3grIqqz pic.twitter.com/3G0YwIXe7G