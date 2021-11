Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο μουσικό φεστιβάλ Αstroworld του Τράβις Σκοτ στο Τέξας. Σε ανάρτησή του στα social media, o γνωστός ράπερ δήλωσε «συντετριμμένος» κι ότι βοηθάει τις Αρχές στην αναγνώριση των οικογενειών των θυμάτων.

«Είμαι συντετριμμένος. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι συνέβη κάτι τέτοιο», λέει ο Τράβις Σκοτ, σε βίντεο που ανάρτησε στα social media. Ο διάσημος ράπερ εξέφρασε την βαθύτατη λύπη για την ασύλληπτη τραγωδία που σημειώθηκε την Παρασκευή (5/11) στη συναυλία του στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld στο Τέξας.

Στην ανάρτησή του, ο Τράβις Σκοτ υποστήριξε επίσης ότι δεν είχε ιδέα τι συνέβαινε και «δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τη σοβαρότητα της κατάστασης». «Προσεύχομαι για όσους χάθηκαν», είπε μεταξύ άλλων.

Δείτε το βίντεο του ράπερ Τράβις Σκοτ:

JUST IN: Travis Scott shares video addressing the tragedy at Astroworld Fest pic.twitter.com/MSjVpJH3fK November 7, 2021

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των social media δείχνουν ανθρώπους να είναι ξαπλωμένοι στο έδαφος, καθώς η δυνατή μουσική συνεχίζει να παίζει. Στη συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld, εκτός από τους 8 νεκρούς, τραυματίστηκαν – όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ – περίπου 300 άνθρωποι, καθώς επικράτησε πανικός και ποδοπατήθηκαν.

Δείτε βίντεο:

#Houston #Texas #astroworldfestival concert par la suite annulé de #TravisScott, rappeur.1mouvement de panique, la foule se tasse,se compresse et brise la vie d’au moins 8 personnes (DCD),17 fans à l’hôpital dont 11 arrêts cardiaques. Show must go on pendant que certains meurent. pic.twitter.com/3KjS9nsycI — Milenkovic (@Milenko92836934) November 6, 2021

#Disturbing video shows people #jumping on top of the police personal cars while they were trying to get #unconscious people out of #crowd.pic.twitter.com/ls5R1Fn9CR — 🇺🇲 ⭐Space Cowboy ⭐ 🇺🇲 (@Sm_Tritip) November 6, 2021

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τα όσα έγιναν το βράδυ της Παρασκευής πολλοί στα social media κατηγορούν τον ράπερ ότι θα μπορούσε να έχει διακόψει την συναυλία, όταν είδε ότι επικρατεί πανικός στο κοινό.

