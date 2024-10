Τελ Αβίβ: Τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης – Μητέρα έγινε ασπίδα για το μωρό της, ο άνδρας της πολεμάει στη Γάζα

Τα ονόματα των θυμάτων της τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ το βράδυ της Τρίτης (01.10.2024) έγιναν γνωστά. Όλοι τους είναι νέοι άνθρωποι, ηλικίας από 24 έως και 42 ετών.

Ένας Έλληνας είναι ανάμεσα στα θύματα της χθεσινής τρομοκρατικής επίθεσης στην περιοχή Γιάφα του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Έλληνας πολίτης, κάτοικος Ιεροσολύμων, ήταν από τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για τον Ιωνά Καρούση, σπουδαστή, περίπου 26 ετών, που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επίθεσης, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και την ελληνική κοινότητα.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, oι ισραηλινές αρχές έχουν ανακοινώσει μέχρι στιγμής τα ονόματα πέντε θυμάτων, μεταξύ των οποίων είναι και μία 33χρονη μητέρα που προστάτευσε με το σώμα της το μωρό της μόλις 9 μηνών. Τα θύματα είναι: Ilya Nozadze 42 ετών, Revital Bronstein 24 ετών, Inbar Segev Vigdar 33 ετών, Nadia Sokolenko 40 ετών και Shahar Goldman 30 ετών.

Επτά άνθρωποι δολοφονήθηκαν συνολικά και δεκάδες τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, στην επίθεση σε σταθμό του τραμ στη Γιάφα.

Έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο ιατρικό κέντρο Ichilov με τουλάχιστον δύο σε κρίσιμη κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι.

Inbar Segev, 33 ετών

Το πρώτο θύμα που κατονομάστηκε το πρωί της Τετάρτης (02.10.2024) ήταν η 33χρονη Inbar Segev, η οποία είχε μαζί της το 9 μηνών μωρό της. Η κοπέλα σκοτώθηκε από τους δύο τρομοκράτες, ωστόσο το μωρό της γλίτωσε από τα πυρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η Segev προστάτευσε το μωρό της με το σώμα της κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Μια γυναίκα επιβάτης του τραμ δήλωσε ότι «[η Segev] πήγε να κατέβει και πυροβολήθηκε. Ακούσαμε το μωρό να ουρλιάζει. Ένας από τους αστυνομικούς μετέφερε εμένα και το μωρό σε ένα βαν στο Wolfson [νοσοκομείο]».

Η Segev ζούσε στο Τελ Αβίβ και είχε ένα στούντιο γυμναστικής και πιλάτες στο κέντρο της πόλης. Ο σύζυγός της, Yaari Vigdar, είναι στρατιώτης και πολεμάει στη Γάζα.

Revital Bronstein, 24 ετών

Η Roital Bronstein, 24 ετών, έκανε μεταπτυχιακό στους υπολογιστές. Ήταν μοναχοπαίδι.

Shahar Goldman, 30 ετών

Η Shahar Goldman άφησε πίσω της τον σύζυγό της Tai, με τον οποίο παντρεύτηκε μόλις πριν ένα χρόνο, τις αδελφές της Esther, Dikla και Merav και τους γονείς της Avraham και Ruth Goldman.

Ilya Nozadze, 42 ετών

Το μόνο που έχει γίνει γνωστό είναι ότι είναι από τη Γεωργία.

Nadia Sokolenko, 40 ετών

Η Nadia Sokolenko ήταν μετανάστρια από τη Μολδαβία και μητέρα ενός παιδιού.

Όλα έγιναν, περίπου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα της Τρίτης, όταν οι δύο «μοναχικοί λύκοι» έβαλαν σε εφαρμογή το δολοφονικό τους σχέδιο.

Οπλισμένοι, ο ένας με αυτόματο όπλο και ο άλλος με μαχαίρι, βγήκαν από ένα τζαμί, στη συνοικία της Γιάφας, με κατεύθυνση προς τον κοντινό σταθμό του τραμ, στη λεωφόρο Ιερουσαλήμ.

Επιβιβάστηκαν στον συρμό του τραμ, πυροβολώντας και μαχαιρώνοντας ανυποψίαστους και αθώους επιβάτες. Στη συνέχεια αποβιβάστηκαν και κρατώντας ψηλά το όπλο και το μαχαίρι και ξεκίνησαν δεύτερο κύκλο σφαγής σε όσους περίμεναν στη στάση Σντερότ – Ιερουσαλήμ, στη συνοικία της Γιάφα.

Το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει τους δύο τρομοκράτες, ένας από τους οποίους είχε στα χέρια του αυτόματο όπλο και ο άλλος μαχαίρι, ντυμένοι στα μαύρα, να περιφέρονται κατά μήκος του σταθμού πριν αρχίσουν να πυροβολούν και να σκοτώνουν ανεξέλεγκτα.

