Ο απολογισμός θα μπορούσε να είναι υψηλότερος αν δεν είχε παρέμβει ένας 29χρονος πελάτης του εστιατορίου ο οποίος κατάφερε να αρπάξει το ημιαυτόματο τουφέκι του δράστη, όπως αποκάλυψε το εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Νάσβιλ, Ντον Άρον.

BREAKING: 3 persons fatally shot & 4 others wounded at the Waffle House, 3571 Murfreesboro Pike. Gunman opened fire @ 3:25 a.m. A patron wrestled away the gunman's rifle. He was nude & fled on foot. He is a white man with short hair. pic.twitter.com/d1qxRxsGNx — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

Οι αρχές αναζητούν ως ύποπτο για την επίθεση τον Τράβις Ράινκινγκ, 29 ετών, το σπίτι του οποίου βρίσκεται κοντά στο εστιατόριο Waffle House. Το όχημα με το οποίο διέφυγε ο δράστης είναι καταχωρημένο στο όνομα του Ράινκινγκ. Ένας άνδρας που φορούσε μόνο ένα εσώρουχο και πιστεύεται ότι ήταν ο 29χρονος θεάθηκε σε ένα δασάκι, κοντά στο κατάστημα.

Ο ένοπλος, που φορούσε μόνο ένα πράσινο μπουφάν, πυροβόλησε και σκότωσε δύο ανθρώπους στο πάρκινγκ του εστιατορίου. Κατόπιν μπήκε μέσα στο κατάστημα, άνοιξε πυρ και σκότωσε έναν πελάτη ενώ τραυμάτισε έναν άλλον, ο οποίος υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί.

Ένας πελάτης, ο οποίος είχε κρυφτεί κοντά στις τουαλέτες, τον αιφνιδίασε και του άρπαξε το όπλο. «Οι πυροβολισμοί είχαν σταματήσει, κι έτσι αποφάσισε να εφορμήσει, στην πραγματικότητα πάλεψε για να του πάρει το τουφέκι, το πέταξε πίσω από τον πάγκο και σ’ εκείνο το σημείο ο ένοπλος έφυγε» είπε ο Άρον.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0 — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018

Ενώ έτρεχε να διαφύγει, ο δράστης έβγαλε το μπουφάν, στις τσέπες του οποίου οι αστυνομικοί βρήκαν αργότερα πολλές σφαίρες.

Δύο άνθρωποι που τραυματίστηκαν από τα πυρά νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Βάντερμπιλτ και η κατάσταση του ενός θεωρείται κρίσιμη.

Ο νεαρός που αφόπλισε τον δράστη, και τον οποίο οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζουν «ήρωα», φέρει ελαφρά τραύματα στον αγκώνα ενώ κάποιοι άλλοι πελάτες τραυματίστηκαν στο πρόσωπο από σπασμένα γυαλιά.