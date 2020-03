Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το σαρωτικό πέρασμα ανεμοστρόβιλων στο Τενεσί. Οι ανεμοστρόβιλοι χτύπησαν κυρίως στην περιοχή του Νάσβιλ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και αφήνοντας στο σκοτάδι χιλιάδες ανθρώπους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προσεύχεται «για όλους εκείνους που επλήγησαν από τους καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους» και ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί το Τενεσί την Παρασκευή.

Το έργο των σωστικών συνεργείων επικεντρώνεται στον εντοπισμό τυχόν επιζώντων και αγνοουμένων, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αξιωματούχους της Αρχής Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων του Τενεσί (ΤΕΜΑ).

Οι ανεμοστρόβιλοι «διέσχισαν το Τενεσί, διαλύοντας κτίρια, δρόμους, γέφυρες» σε πολλές κομητείες, σύμφωνα με την ΤΕΜΑ.

Στέγες ξεκόλλησαν, παράθυρα έσπασαν: το κέντρο του Νάσβιλ επλήγη ιδιαίτερα. Συντρίμμια έχουν διασκορπιστεί σε πολλούς δρόμους, σύμφωνα με τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Καμιά σαρανταριά κτίρια έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τις αρχές, ενώ ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε τουλάχιστον 30.

«Πιστεύω ότι ήμουν τυχερός που βγήκα ζωντανός και πρέπει να χωνέψω» ό,τι συνέβη, είπε στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WTVF ένας κάτοικος της περιοχής, πάνω στο αυτοκίνητο του οποίου έπεσε μια πινακίδα.

«Μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη» δήλωσε η Σάρλοτ Κούπερ, καθηγήτρια γαλλικών σε σχολείο του Νάσβιλ, καθώς επιτηρούσε τις καταστροφές στη γειτονιά της.

Σαράντα επτά χιλιάδες νοικοκυριά παραμένουν στο σκοτάδι έως αυτή την ώρα, σύμφωνα με την εταιρεία Nashville Electric.

Οι ανεμοστρόβιλοι έπληξαν την περιοχή λίγες ώρες πριν από το άνοιγμα των εκλογικών κέντρων σε 14 αμερικανικές πολιτείες, μεταξύ αυτών και το Τενεσί, στο πλαίσιο της “Super Τρίτης”, μια καθοριστική διαδικασία στις προκριματικές εκλογές του Δημοκρατικού Κόμματος στις ΗΠΑ.

«Πονάει η καρδιά μου για τα θύματα και τις οικογένειές του. Κουράγιο, Νάσβιλ», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter η γερουσιάστρια των Δημοκρατικών Ελίζαμπεθ Ουόρεν, ενώ ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, επίσης υποψήφιος για το χρίσμα των Δημοκρατικών, είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση με «βαριά καρδιά».

Η πρωταγωνίστρια του Χόλιγουντ Ρις Γουίδερσπουν, που έχει μεγαλώσει στο Νάσβιλ, δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένη».

Video from the sky of the damage in #Tennessee this morning pic.twitter.com/7WxJHLP9Bc