Μια φωτιά, που κινείται με τεράστια ταχύτητα εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, έκαψε αργά το βράδυ της Παρασκευής 06.07.2018 σπίτια στα βόρεια του Λος Άντζελες. Εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη ένας νεκρός.

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο στην Γκολέτα της Καλιφόρνιας γύρω στις 8:30 μ.μ. (τοπική ώρα). Γρήγορα επεκτάθηκε σε βλάστηση πριν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει τουλάχιστον άλλα 12 κτίρια. Την ενημέρωση αυτή δίνουν αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής.

«Οι τηλεφωνικές γραμμές πρώτων βοηθειών έχουν μπλοκάρει· παρακαλώ τηλεφωνείτε μόνο αν υπάρχει άμεση ανάγκη. Πληρώματα της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών δημόσιας ασφαλείας επιχειρούν στην περιοχή Γκολέτα», έγραψε στο Twitter η Πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας.

Τα σπίτια που απειλήθηκαν είναι περισσότερα από 300, την ώρα που το abc news αναφέρει πως ένας άνθρωπος έχει ήδη χάσει την ζωή του.

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες από την φωτιά στην Γκολέτα

VegFire-#HolidayIncident a home burns in the 1400 block of Fairview Avenue Goleta -2nd Alarm- Multiple structures threatened w mandatory evacuations underway. CT 8:46 pic.twitter.com/YhZWXXaLB9 — SBCFireInfo (@EliasonMike) July 7, 2018

More #HolidayFire resources on the way into the fire zone, Goleta and surrounding areas stay alert and stay tuned to @KEYTNC3 tv and online through the night. This video taken a few minutes ago on Fairview Ave in front of Good Shepard Church. #CAFire pic.twitter.com/KmX84dUADK — Claire Flores (@ClaireTVnews) July 7, 2018

Evacuations ordered in Goleta, near Santa Barbara late tonight.

Multiple homes destroyed. The latest: https://t.co/8xQ7L10PYO pic.twitter.com/9b27Z2y462 — Ian Cull (@NBCian) July 7, 2018

#holidayfire Goleta – saw several homes on fire up in hills prelim number appears to be 20 but they admit with dark and smoke unsure pic.twitter.com/aaG1eIUZu8 — Michel Brewer (@MichelBrewer) July 7, 2018

VegFire-#HolidayIncident a fast moving wind driven fire burns a structure on Fairview Avenue Goleta. Multiple structures threatened w mandatory evacuations underway. CT 8:46 pic.twitter.com/VtljO2iCeJ — SBCFireInfo (@EliasonMike) July 7, 2018

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Φωτογραφίες: Reuters