Θα λιώσετε! Το τρυφερό φιλί του Πρίγκιπα Γουίλιαμ στον γιο του Λούις

Σε αυτή ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο στον μικρούλη γιό του, Πρίγκιπα Λούις. Στην φωτογραφία είναι και τα άλλα δυο παιδιά της οικογένειας, η Σάρλοτ και ο Τζορτζ τα οποία κοιτούν τον φακό και χαμογελούν. Η φωτογραφία τραβήχτηκε φέτος στο Νόρφολκ με την Σάρλοτ να κρατάει τρυφερά τον μικρό της αδερφό και τον Τζορτζ να χαμογελάει γλυκά στην μητέρα του. Με αυτό τον τρόπο η οικογένεια εύχεται χρόνια πολλά σε όσους την ακολουθούν στον λογαριασμό της στο twitter.

🎄 Merry Christmas to all our followers!

This photograph of The Duke of Cambridge, Prince George, Princess Charlotte and Prince Louis was taken by The Duchess of Cambridge in Norfolk earlier this year. pic.twitter.com/40j3Xg36Q4

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) December 25, 2019