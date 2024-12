Θανατοποινίτης εκτελέστηκε στο Μιζούρι των ΗΠΑ – Είχε βιάσει και στραγγαλίσει 9χρονη

Θανατοποινίτης καταδικασμένος για τον βιασμό και τον φόνο 9χρονης το 2007 εκτελέστηκε χθες Τρίτη (03.12.24) στο Μιζούρι, ανακοίνωσε το βράδυ η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων της πολιτείας αυτής των κεντρικών ΗΠΑ.

Πρόκειται για την 23η εκτέλεση θανατοποινίτη που έγινε φέτος στις ΗΠΑ. Σε σχεδόν όλες χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος των ενέσεων με θανατηφόρες χημικές ουσίες, πλην τριών που έγιναν με την πολύ αμφιλεγόμενη μέθοδο της εισπνοής αζώτου στην Αλαμπάμα (νοτιοανατολικά) και μίας τέταρτης στο Μιζούρι.

Ο Κρίστοφερ Κόλινγκς, 49 ετών, καταδικάστηκε σε θάνατο το 2012 για τον βιασμό και τον φόνο της Ρόουαν Φορντ, 9 ετών, θετής κόρης φίλου του. Ομολόγησε πως την απήγαγε, τη βίασε και κατόπιν τη στραγγάλισε, όταν αντιλήφθηκε πως τον αναγνώρισε, σύμφωνα με τη δικογραφία σε βάρος του. Κατόπιν έκρυψε το πτώμα του παιδιού σε καταβόθρα, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Οι συνήγοροι του Κρίστοφερ Κόλινγκς εξάντλησαν όλα τα νομικά μέσα που είχαν στη διάθεσή τους. Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε αίτημα αναστολής της εκτέλεσης προχθές Δευτέρα. Την ίδια ημέρα, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Μάικ Πάρσον απέρριψε την τελευταία έκκληση για επιείκεια.

Missouri executes Christopher Collings for 2007 assault and killing of 9-year-old https://t.co/nuOf2Skb2p