Δράμα δίχως τέλος και στην γειτονική Τουρκία με την νόσο Covid-19 που προκαλεί ο νέος κορονοϊός.

Σύμφωνα με την Daily Sabah, οι νεκροί στην Τουρκία είναι πια 1.643 συνολικά, ενώ τις τελευταίες 24 ώρες έχασαν την ζωή τους 125 άνθρωποι.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι πια 74.193 ενώ 1.415 έχουν αναρρώσει.

