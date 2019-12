Thom Yorke και Beyoncé υποψήφιοι για Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού

Ο αρχηγός των Radiohead είναι υποψήφιος για το τραγούδι “Daily Battles” από τη δραματική, αστυνομική ταινία του Έντουαρντ Νόρτον, “Motherless Brooklyn” και η Beyoncé διεκδικεί το κορυφαίο βραβείο με το “Spirit” από την ταινία “The Lion King”.

Υποψήφιοι είναι επίσης οι Pharrell Williams – Chad Hugo με το “Letter to My Godfather” από την ταινία “The Black Godfather”, οι Elton John και Bernie Taupin “(I’m Gonna) Love Me Again” από τη βιογραφική ταινία για τον Έλτον Τζον “Rocketman” και ο Randy Newman με το “I Can’t Let You Throw Yourself Away” από το “Toy Story 4”.