Ένα αεροπορικό θρίλερ εκτυλίχθηκε σήμερα (24.4.2023) στο Νεπάλ, καθώς σήμανε συναγερμός στο Κατμαντού έπειτα από την αναφορά για εκδήλωση φωτιάς σε αεροσκάφος λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της χώρας.

Το αεροσκάφος φέρεται να έπιασε φωτιά στον αέρα λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νεπάλ. Το αεροπλάνο είχε προορισμό το Ντουμπάι.

Περαστικός από δρόμο της πρωτεύουσας τους Νεπάλ είδε το αεροπλάνο στον αέρα, αντιλήφθηκε κάτι σαν φλόγα στην άτρακτο και κατέγραψε τις εικόνες σε βίντεο.

Οι πιλότοι ενημέρωσαν αμέσως το αεροδρόμιο του Κατμαντού και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι ετοιμάστηκαν να κάνουν αναγκαστική προσγείωση. Τελικά οι συναγερμός έληξε γρήγορα.

Some sort of fire was seen on an airplane flying above Satdobato area with loud noises.Source Update of Nepal Banda pic.twitter.com/hXUm6yWqmd