Ο Ντέιβιντ Έιμπελ, ο γλυκύτατος ηλικιωμένος που είχε γίνει viral γιατί ενημέρωνε για την καραντίνα για τον κοροναϊό μέσα από το Diamond Princess δυστυχώς τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του προσβλήθηκαν από τον Covid19.

Όπως μετέδωσαν βρετανικά ΜΜΕ ο Ντέιβιντ Έιμπελ, ο άνδρας με το λευκό γενάκι, τα γυαλιά και το χαβανέζικο πουκάμισο με φοίνικες, και η σύζυγός του Σάλι διαγνώστηκαν με κοροναϊό.

BREAKING NEWS: British couple David and Sally Abel, who are on board the Diamond Princess cruise ship quarantined off Japan, have tested positive for the coronavirus. pic.twitter.com/nPFGZJNrqR