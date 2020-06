Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει τα 74 του χρόνια με τις φήμες για την κατάσταση της υγείας του να έχουν φουντώσει για τα καλά.

Η παρουσία του Τραμπ στην τελετή αποφοίτησης στην στρατιωτική ακαδημία του Γουέστ Πόιντ όπου έδειξε κάποια σημάδια κούρασης και αστάθειας προκάλεσαν εκ νέου σχόλια.

Μετά την ομιλία του ενώπιον των αποφοιτούντων που θα αποτελέσουν την αυριανή ελίτ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ομιλία κατά την οποία πρυτάνευσαν σπάνιοι για τον Ντόναλντ Τραμπ τόνοι μετριοπάθειας, και καθώς κατέβαινε από το βήμα, ο αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να δυσκολεύεται να περπατήσει στην ειδική ράμπα, την οποία κατέβηκε με μικρά, ασταθή διστακτικά βήματα.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης σημείωσαν επίσης ότι στην μέση της ομιλίας του χρειάσθηκε την βοήθεια και του δεύτερου χεριού του για να φέρει το ποτήρι με το νερό στα χείλη του – κίνηση που έχει παρατηρηθεί επανειλημμένως στον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και ότι πρόφερε με το ζόρι το όνομα του στρατηγού Ντάγκλας ΜακΑρθουρ, ήρωα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο δρ Μπάντι Λι, ψυχίατρος του Πανεπιστημίου Yale σχολίασε στο Twitter: «Πρόκειται για επίμονη νευρολογική ένδειξη, η οποία, σε συνδυασμό με άλλες, θα ήταν αρκετά ανησυχητική ώστε να απαιτεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου».

Trump still hasn't totally figured out how to drink water pic.twitter.com/IO8CDXmD9i