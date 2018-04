Τηλεφωνική επικοινωνία Μέι – Ερντογάν μετά τους βομβαρδισμούς στην Συρία!

Οι τελευταίες, καταιγιστικές εξελίξεις στην Συρία ήταν το αντικείμενο συζήτησης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την Τερέζα Μέι.

Οι δυο τους συζήτησαν στον απόηχο του βομβαρδισμού στην Συρία, ο οποίος σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, 14.04.2018, με την συμμετοχή Αγγλίας, Γαλλίας και ΗΠΑ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά Anadolu και Daily Sabah, ο Ερντογάν υπογράμμισε την σημασία του να μην κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση στην Συρία.

#BREAKING Erdogan highlights importance of not escalating tension in Syria further during talks over phone with UK's May

