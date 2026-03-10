«Την χειρότερη κρίση στην ιστορία της» αντιμετωπίζει η ενεργειακή βιομηχανία στη Μέση Ανατολή – «Καταστροφικές συνέπειες» από το μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» στις τιμές αν ο πόλεμος του Ιράν συνεχίσει να διαταράσσει τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ.

Ο διευθυντής της Saudi Aramco, Amin Nasser, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η ενεργειακή βιομηχανία στη Μέση Ανατολή αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της, όπως αναφέρει ανάλυση που δημοσιεύει το SkyNews. Η παραγωγή πετρελαίου έχει διαταραχθεί και οι παραδόσεις μέσω του στενού καναλιού στα ανοικτά των ιρανικών ακτών έχουν σταματήσει λόγω των ιρανικών επιθέσεων…

Η Επαναστατική Φρουρά του Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτραπεί η διέλευση ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από το στενό μέχρι να σταματήσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται σήμερα γύρω στα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ που έδωσαν ελπίδες ότι ο πόλεμος θα είναι βραχύβιος.

Ωστόσο, η αγορά είναι εξαιρετικά νευρική, φοβούμενη ότι το στενό, που συνήθως διακινεί περίπου το 1/5 των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα παραμείνει κλειστό για κάποιο χρονικό διάστημα.

Διαταραχή «χωρίς προηγούμενο»

Οι ειδικοί σε θέματα ενέργειας της Wood Mackenzie προέβλεψαν την Τρίτη (10/3/26) ότι το Brent, το οποίο την Δευτέρα έφτασε για λίγο κοντά στα 120 δολάρια το βαρέλι, θα μπορούσε να ανέβει ακόμη περισσότερο.

«Με 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Κόλπο να έχουν ξαφνικά αποσυρθεί από την αγορά, η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα πρέπει να μειωθεί για να επανέλθει η ισορροπία στην αγορά – μια διαδικασία που θα μπορούσε να απαιτήσει την άνοδο των τιμών στα 150 δολάρια.

Η κλίμακα της διαταραχής είναι άνευ προηγουμένου. Οι χώρες του Κόλπου παράγουν συνολικά 20 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα και 15 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα εξαγωγών έχουν αποσυρθεί από την παγκόσμια αγορά.

Η βιομηχανία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ απώλεια όγκου εφοδιασμού αυτής της κλίμακας», ανέφερε η ανάλυσή.

«Όταν τελειώσει η σύγκρουση, η επανεκκίνηση της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν θα είναι γρήγορη», πρόσθεσε ο πρόεδρος της εταιρείας Simon Flowers.

«Τα βαρέλια προϊόντων που είναι αποθηκευμένα σε διυλιστήρια ή σε λιμάνια μπορεί να μεταφερθούν με πλοία αρκετά γρήγορα. Αλλά αν οι πηγές παραμείνουν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επανεκκίνηση της παραγωγής σε πλήρη δυναμικότητα μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και περισσότερο».