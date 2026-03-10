Κόσμος

Τραμπ: «Είναι πιθανόν να μιλήσω με το Ιράν»

Ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη»
REUTERS
REUTERS/Jonathan Ernst

Πρόθυμος να μιλήσει με το Ιράν εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News, αλλάζοντας τη στάση του. 

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τους όρους των συνομιλιών. Πρόσθεσε ότι έχει ακούσει πως η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει μαζί του.

Τόνισε εξάλλου ότι τα αποτελέσματα των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ στο Ιράν είναι «πέρα από τις προσδοκίες», επαναλαμβάνοντας σχόλια που είχε κάνει νωρίτερα χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο Τραμπ σημείωσε ότι εξεπλάγη που το Ιράν πλήττει χώρες του Κόλπου με πυραύλους και drones.

Ανέφερε επίσης όπως τον έχουν ενημερώσει Γουίτκοφ και Κούσνερ, το Ιράν είχε εμπλουτισμένο ουράνιο ικανό για την κατασκευή 11 ατομικών βομβών.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ιρανικού Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αλί Λαριτζανί, τόνισε ότι η χώρα “δεν φοβάται” τις “κενές απειλές” του Τραμπ, απαντώντας στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν «σκληρότερα» το Ιράν, εάν η Τεχεράνη μπλοκάρει τις παραδόσεις πετρελαίου μέσω του Στενού του Χορμούζ.

«Το Ιράν δεν φοβάται τις κενές απειλές σας. Πιο ισχυροί από εσάς προσπάθησαν να εξαλείψουν το ιρανικό έθνος και δεν τα κατάφεραν. Προσέξτε να μην εξαλειφθείτε εσείς!», έγραψε ο Λαριτζανί στο Χ.

Κόσμος
