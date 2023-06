Τραγικός ήταν ο επίλογος των ερευνών για τον εντοπισμό του βαθυσκάφους Titan, τα ίχνη των οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, με όλη την υφήλιο να έχει στραμμένη την προσοχή της στις έρευνες. Μαζί του χάθηκαν και οι 5 επιβαίνοντες.

Η αμερικανική ακτοφυλακή επιβεβαίωσε πως τα συντρίμμια που εντοπίστηκαν ανήκουν στο Titan, διευκρινίζοντας ότι οι πέντε επιβαίνοντες πέθαναν εξαιτίας καταστροφικής αποσυμπίεσης που οδήγησε στη διάλυση του βαθυσκάφους, μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το ναυάγιο του Τιτανικού.

Ο σκηνοθέτης της θρυλικής ταινίας «Τιτανικός» Τζέιμς Κάμερον, εξέφρασε την οργή του για το ότι δεν λήφθηκαν υπ’ όψιν οι πολλές προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της αποστολής και την καταλληλότητα του συγκεκριμένου βαθυσκάφους.

Στην ανακοίνωσή της, η ιδιοκτήτρια εταιρεία του βαθυσκάφους «Oceangate» αναφέρει πως «αυτοί οι άνδρες ήταν αληθινοί εξερευνητές που μοιράζονταν ένα ξεχωριστό πνεύμα περιπέτειας και ένα βαθύ πάθος για την εξερεύνηση και την προστασία των ωκεανών του κόσμου».

