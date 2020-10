Το 2021 το νέο άλμπουμ του Drake!

Ο Drake πρόκειται να ξεκινήσει το 2021 με την κυκλοφορία του έκτου στούντιο άλμπουμ του μέσα στον προσεχή Ιανουάριο!

Στις 24 Οκτωβρίου, την ημέρα των 34ων γενεθλίων του, ο ράπερ Drake δημοσίευσε ένα βίντεο – teaser για το «Certified Lover Boy», όπως ονομάζεται ο δίσκος, ανακοινώνοντας ότι το επερχόμενο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο.



Στο βίντεο διάρκειας ενός λεπτού ο Drake αναδημιουργεί τα εξώφυλλα τριών προηγούμενων δουλειών του, μεταξύ των οποίων το «Take Care» του 2011, το «Nothing Was The Same» του 2013 και το πιο πρόσφατο mixtape «Dark Lane Demo Tapes» που κυκλοφόρησε στις αρχές του προηγούμενου Μαΐου.



Το «Certified Lover Boy» ακολουθεί το «Scorpion» που κυκλοφόρησε το 2018. Το μοναδικό single από το άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής είναι το «Laugh Now Cry Later» με τη συμμετοχή του Lil Durk, ένα τραγούδι που δόθηκε στη δημοσιότητα στα μέσα του περασμένου Αυγούστου και έκανε ντεμπούτο στο No. 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100.



Ο Drake ανακοίνωσε αρχικά το νέο άλμπουμ τον Απρίλιο, με αρχική ημερομηνία κυκλοφορίας του για το καλοκαίρι.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ