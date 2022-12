Το τελευταίο του μήνυμα έστειλε το σκάφος προσεδάφισης InSight της NASA, από τον Άρη. Βρισκόταν εκεί για μια ιστορική αποστολή με σκοπό να αποκαλύψει τα μυστικά του εσωτερικού του Κόκκινου Πλανήτη.

Τον Νοέμβριο, η NASA είχε ανακοινώσει ότι ο χρόνος της παραμονής του διαστημικού σκάφους μπορεί να φτάνει στο τέλος της, καθώς η σκόνη συνέχισε να πυκνώνει και να δημιουργεί προβλήματα στην πηγή ενέργειάς του.

«Η παραγωγή ενέργειας του διαστημικού οχήματος συνεχίζει να μειώνεται καθώς η σκόνη που φυσάει ο άνεμος στους ηλιακούς συλλέκτες του πυκνώνει», έγραψε η NASA στις 2 Νοεμβρίου. «Το τέλος αναμένεται να έρθει μέσα στις επόμενες εβδομάδες».

Με μήνυμά της στο Twitetr έγραψε: «Η ενέργειά μου είναι πολύ χαμηλή, οπότε αυτή μπορεί να είναι η τελευταία εικόνα που θα στείλω. Μην ανησυχείτε όμως για μένα: ο χρόνος μου εδώ ήταν τόσο παραγωγικός όσο και γαλήνιος. Αν μπορώ να συνεχίσω να μιλάω με την ομάδα αποστολής μου, θα το κάνω – αλλά σύντομα θα σταματήσω. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου».

I’ve been lucky enough to live on two planets. Four years ago, I arrived safely at the second one, to the delight of my family back on the first. Thanks to my team for sending me on this journey of discovery. Hope I’ve done you proud.



Science highlights: https://t.co/DPS3j7OkEk pic.twitter.com/nnhiTOF0RO