Το Twitter «γλεντάει» τον Ντόναλντ Τραμπ για τους «μετανάστες που τρώνε κατοικίδια»

Έντονες είναι οι διεργασίες στο επιτελείο του Ρεπουμπλικανού πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από την «ήττα» που δέχθηκε στo debate της Τετάρτης (11.09.24) για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, με τη Δημοκρατική Καμάλα Χάρις να κερδίζει συνεχώς έδαφος, πραγματοποιώντας μία από τις πιο αφοπλιστικές της εμφανίσεις.

Οι πρώτες αναλύσεις από τις ΗΠΑ και ειδησεογραφικά πρακτορεία ανά την υφήλιο συμφωνούν ότι η Καμάλια Χάρις κατάφερε να φέρει τον Ντόναλντ Τραμπ σε θέση άμυνας και να τον βγάλει εκτός ισορροπίας.

Γεγονός, μάλιστα, που σχολιάστηκε από πολλά διεθνή μέσα, με χαρακτηριστικό το καυστικό εξώφυλλο των Times, που δείχνει τον υποψήφιο για την προεδρία των ΗΠΑ, να βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μία κατηφόρα με ένα γκολφ καρτ και τη φράση: «Σε μπελάδες».

Την ίδια στιγμή, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πλημμύρισαν με σατιρικές εικόνες, βίντεο και memes που εμφανίζουν ως προστάτη των κατοικιδίων τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον ψευδή ισχυρισμό του ότι μετανάστες «τρώνε σκύλους και γάτες» στη διάρκεια της τηλεμαχίας με την Κάμαλα Χάρις.

Ο Ρεπουμπλικανός προεδρικός υποψήφιος έχασε την ψυχραιμία του όταν η Δημοκρατική αντίπαλός του τον ειρωνεύτηκε για το μέγεθος του πλήθους στις συγκεντρώσεις του, τις ποινικές δίκες του και τη στάση του στο θέμα των αμβλώσεων και αναφερόμενος στο μεταναστευτικό επανέλαβε τον ψευδή ισχυρισμό ότι μετανάστες από την Αϊτή «τρώνε κατοικίδια» στο Σπρίνγκφιλντ του Οχάιο.

Οι ισχυρισμοί του, φυσικά, δεν έμειναν ασχολίαστοι από τους χρήστες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου μέσα σε λίγα λεπτά έστησαν ένα «πάρτι» με δεκάδες memes υπό το hashtag #PetsForTrump.

