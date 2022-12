Το Twitter μπέρδεψε τη Νορβηγία με τη Νιγηρία και η διπλωματία του Όσλο παρακάλεσε σήμερα (13.12.2022) την πλατφόρμα να διορθώσει τα ονόματα των σημαντικότερων θεσμών της χώρας, καθώς έφεραν ονόματα που ανήκαν στην αφρικανική χώρα.

Προφανώς λόγω τεχνικών προβλημάτων, το Twitter έχει αλλάξει τα – επαληθευμένα – ονόματα πρωθυπουργού της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρα, της υπουργού Εξωτερικών, Ανίκεν Χούιτφελντ, και του υπουργείου Εξωτερικών ως αξιωματούχοι και θεσμοί της Νιγηρίας.

«Αγαπητό @Twittersupport, μολονότι εκτιμούμε τις άριστες διμερείς σχέσεις και την αλφαβητική γειτνίασή μας με τη Νιγηρία, θα προτιμούσαμε να φέρουμε την ονομασία της Νορβηγίας», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ένα μήνυμα που συνοδευόταν από ένα emoji που «έκλεινε το μάτι» στην πλατφόρμα.

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉



P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W