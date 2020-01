Το “Godzilla” του Eminem κατέρριψε ένα σπουδαίο παγκόσμιο ρεκόρ! video

Σύμφωνα με το Genius, ο τρίτος στίχος του Eminem στο “Godzilla” έχει τόσο γρήγορο ρυθμό που μπορεί τώρα να φέρει τον τίτλο του γρηγορότερου ραπ τραγουδιού που έχει γραφτεί ποτέ.

Ο στίχος έχει διάρκεια περίπου 31 δευτερόλεπτα, περιλαμβάνει 224 λέξεις που περιέχουν 330 συλλαβές, οι οποίες ισοδυναμούν σε 10,65 συλλαβές (ή 7,23 λέξεις) ανά δευτερόλεπτο.

Αυτό σημαίνει ότι ο Αμερικανός ράπερ θα μπορούσε να σπάσει το δικό του ρεκόρ.

Τον προηγούμενο τίτλο είχε το κομμάτι του 2013 “Rap God”, το οποίο περιείχε 157 συλλαβές σε 16,3 δευτερόλεπτα και ισοδυναμεί με 9,6 συλλαβές ανά δευτερόλεπτο.

Ο στίχος του “Godzilla” ξεπέρασε επίσης τη συνεργασία του το 2018 με τη Νίκι Μινάζ στο “Majesty”, το οποίο περιείχε 123 συλλαβές (ή 85 λέξεις) σε 12 δευτερόλεπτα, με μέσο όρο περίπου 7,08 λέξεις ανά δευτερόλεπτο.

Το 11ο άλμπουμ του Eminem, “Music to Be Murdered By”, κυκλοφόρησε στις 17 Ιανουαρίου και είναι πολύ κοντά στο να γίνει το 10ο του No 1 στο Billboard 200 chart album, με 280.000 πωλήσεις έως τις 23 Ιανουαρίου.