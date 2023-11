Οριστικοποιήθηκε η προμήθεια από το Ιράν μαχητικών Su-35, ελικοπτέρων Mi-28 και αεροσκαφών Yak-130 από τη Ρωσία. Η Τεχεράνη πλέον διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο στρατιωτικών ελικοπτέρων στην περιοχή.

Όπως είπε ο Αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας του Ιράν, Ταξίαρχος Μαχντί Φαραχί, στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η Τεχεράνη ολοκλήρωσε τις συμφωνίες με τη Ρωσία για να προμηθευτεί και για να παραλάβει μαχητικά αεροσκάφη τύπου Su-35, επιθετικά ελικόπτερα τύπου Mi-28 και εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου Yak-130.

Ο Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος είπε κατηγορηματικά ότι τα Su-35, Mi-28 και Yak-130 θα ενταχθούν επίσημα στο οπλοστάσιο των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, αναβαθμίζοντας σημαντικά τις ιρανικές αεροπορικές δυνάμεις και πλέον είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την παραλαβή τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πλέον η Τεχεράνη διαθέτει τον ισχυρότερο στόλο στρατιωτικών ελικοπτέρων στην περιοχή όχι μόνο ποιοτικά αλλά και ποσοτικά.

#Iran has finalized arrangements for the delivery of Russian made Sukhoi su-35 fighter jets and helicopters, Iran’s deputy defense minister tells Tasnim news agency, as Tehran and #Moscow forge closer relations in the military field. https://t.co/JK7D8QStkj pic.twitter.com/fNvrO2hvWj

Το Ιράν δεν έχει αποκτήσει κανένα καινούργιο μαχητικό αεροσκάφος εδώ και πολλά χρόνια, με μοναδική εξαίρεση έναν σημαντικό αριθμό ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου MiG-29 και Su-24 τη δεκαετία του 1990, ενώ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τη Μόσχα, στο πεδίο της στρατιωτικής, εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του εξοπλιστικού προγράμματος του Ιράν, τα πρώτα εκπαιδευτικά αεροσκάφη τύπου Yak-130 έφτασαν στη χώρα, στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Iran confirms the arrival of Russian Yak-130 jets & that they are based Iran’s 8th Tactical Air Force Base near Isfahan.



Yak-130s will be used to train pilots who will fly the new fighters of IRIAF. pic.twitter.com/pEQg78TZSf