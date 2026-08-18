Το Ιράν απειλεί ότι θα περάσει σε «πλήρη επίθεση» μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες – Ο Τραμπ αποκλείει παράταση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός

Σε αδιέξοδο βρίσκονται για ακόμη μία φορά οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την λήξη του πολέμου, με αποτέλεσμα η Τεχεράνη να ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε «πλήρη επίθεση», όπως δήλωσε χθες Δευτέρα Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Την ίδια ώρα μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αποκλείει την παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός.

Αυτή η παράλυση των διπλωματικών προσπαθειών απειλεί να παρατείνει τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου και συνεχίζεται σχεδόν 6 μήνες μετά.

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Απειλές για κλιμάκωση στα Στενά του Ορμούζ

Οι ένοπλες δυνάμεις και σύμμαχοι του Ιράν ετοιμάζονται να «κλιμακώσουν» τη δράση τους «στο στενό του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή» καθώς η Τεχεράνη οδεύει να λάβει «αποφάσεις» και να «περάσει στη δράση», μετέδωσε το πρακτορείο επικαλούμενο τον αξιωματούχο, που δεν κατονόμασε.

Η ίδια πηγή ανήγγειλε μελλοντική «επίκαιρη και ακριβή» ιρανική στρατιωτική επιχείρηση για να σπάσει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο αν οι διπλωματικές διεργασίες δεν φέρουν αποτέλεσμα.

Στα μέσα Ιουνίου, το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν προέβλεπε προθεσμία 60 ημερών, παρερχόταν χθες Δευτέρα, ανανεώσιμη, για την σύναψη οριστικής συμφωνίας ειρήνης.

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Αλλά η συμφωνία, που κήρυσσε τον «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα», εκτροχιάστηκε τον Ιούλιο, εξαιτίας της διένεξης για τον έλεγχο του στενού του Ορμούζ, θαλάσσιας οδού στρατηγικής σημασίας από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διατίθεται στις αγορές παγκοσμίως.

«Όχι» στην παράταση κατάπαυσης του πυρός

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνησή του επιδιώκει παράταση της προθεσμίας που προέβλεπε η συμφωνία του Ιουνίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ έδωσε αρνητική απάντηση.

Δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου έκαναν λόγο για ανεπίσημες επαφές της κυβέρνησης Τραμπ με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ο ρόλος των οποίων ενισχύθηκε μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης.

Κατά ρεπορτάζ του Axios, στα μέσα Μαΐου στάλθηκε μέσω ιρακινού κούρδου αξιωματούχου, που αποτέλεσε ενδιάμεσο, αμερικανικό μήνυμα στον επικεφαλής των Φρουρών, τον στρατηγό Αχμάντ Βαχιντί. Η αμερικανική πλευρά ήθελε να ξέρει αν ιρανοί διαπραγματευτές με τους οποίους συνομιλούσε αντιπροσώπευαν και τον ιδεολογικό στρατό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο στρατηγός φέρεται να είχε απαντήσει θετικά.

Ο γαμπρός και απεσταλμένος του αμερικανού προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, αναφέρθηκε χθες από το Ισραήλ στο Fox News σε «συνεχιζόμενες» επαφές της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, αποφεύγοντας να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Τραμπ κατά Ομάν

Παράλληλα ωστόσο ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απείλησε (ξανά) να «βομβαρδίσει» το Ομάν, ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ, αν παρεμβληθεί και εμποδίσει την αμερικανική συμφωνία με το Ιράν, το σουλτανάτο διαπραγματεύεται τους τελευταίους μήνες με την Ισλαμική Δημοκρατία διμερή συμφωνία που αφορά τη διαχείριση του στενού του Ορμούζ και οι δυο πλευρές λένε πως ουσιαστικά η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

«Αν μπει στον δρόμο μας το Ομάν, θα το βομβαρδίσουμε ανηλεώς», απείλησε ο πρόεδρος Τραμπ μέσω Fox News.