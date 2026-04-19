Το Ιράν απορρίπτει τον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν: «Υπερβολικές οι απαιτήσεις της Ουάσινγκτον»

Στον αέρα φαίνεται να βρίσκεται ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς το ιρανικό πρακτορείο IRNA μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απορρίπτει την πρόσκληση, χαρακτηρίζοντας «fake news» τα περί διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν και κάνοντας λόγο για μαξιμαλιστικές απαιτήσεις από την πλευρά της Ουάσινγκτον.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι επίκειται νέος γύρος «διαπραγματεύσεων», με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς να συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, στην αμερικανική αντιπροσωπεία που επρόκειτο να μεταβεί στο Πακιστάν αύριο, Δευτέρα (20.04.2026). Είχε προηγηθεί νέα προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα «χτυπήσουν» σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και γέφυρες στο Ιράν, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκπνέει την ερχόμενη Τετάρτη (22.04.2026). Αν και η εκεχειρία έχει σε γενικές γραμμές τηρηθεί, οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, μετά την αναδίπλωση της Τεχεράνης ως προς το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός των λιμανιών του από τις ΗΠΑ συνιστά παραβίαση της συμφωνίας.

«Τελευταία ευκαιρία» λέει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμ νωρίτερα σήμερα, απηύθυνε νέα αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία» για το Ιράν να συναινέσει σε ειρηνευτική συμφωνία, διαφορετικά, όπως είπε, η χώρα «θα ανατιναχθεί». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλώντας το απόγευμα της Κυριακής (19.04.2026) στο Fox News, ανέφερε ότι οι επικείμενες συνομιλίες στο Πακιστάν συνιστούν την «τελευταία ευκαιρία» της Τεχεράνης να υπογράψει συμφωνία.

«Αν το Ιράν δεν υπογράψει αυτή τη συμφωνία, ολόκληρη η χώρα θα ανατιναχθεί», προειδοποίησε χαρακτηριστικά. Η νέα αυτή τοποθέτηση ήρθε αμέσως μετά τη σκληρή αντίδρασή του στα πυρά που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξαπέλυσε η Τεχεράνη εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο (18.04.206), λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση ότι οι Φρουροί της Επανάστασης διατηρούν τον έλεγχο της κρίσιμης θαλάσσιας διέλευσης. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «πλήρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Τραμπ: «Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία»

Την ώρα που τα Στενά παραμένουν αποκλεισμένα για τη ναυσιπλοΐα, δύο ημέρες αφού το Τραμπ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως θα ανοίξουν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Πακιστάν το βράδυ της Δευτέρας (20.04.2026), έχοντας προετοιμαστεί για περαιτέρω συνομιλίες.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω πως θα τη δεχθούν, διότι, εάν δεν τη δεχθούν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προσθέσει: αρκετά με την ευγένεια. (“NO MORE MR. NICE ⁠GUY!”).

Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Το CNN μετέδιδε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η ιρανική αντιπροσωπεία σχεδίαζε να μεταβεί στο Ισλαμαπάντ την Τρίτη (21.04.2026), ωστόσο επίσημη απάντηση από την ιρανική πλευρά δεν υπήρχε.

Tα Στενά του Ορμούζ παραμένουν εν τω μεταξύ ερμητικά κλειστά. Η ιρανική «κωλοτούμπα» στο ζήτημα του περάσματος μαρτυρά το ρήγμα που έχει ανοίξει στο ιρανικό καθεστώς.