Κόσμος

Το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε τον πύραυλο προς την Τουρκία – «Σεβόμαστε την εθνική της κυριαρχία»

Επιμένει η Τουρκία πως ο στόχος του πυραύλου ήταν η στρατιωτική βάση στην Κύπρο
Συντρίμμια του βλήματος αναχαίτισης που κατέρριψε τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία
Συντρίμμια του βλήματος αναχαίτισης που κατέρριψε τον ιρανικό βαλλιστικό πύραυλο στην Τουρκία / Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS

Σε θρίλερ για γερά νεύρα έχει μετατραπεί η υπόθεση με τον βαλλιστικό πύραυλο που εξουδετερώθηκε την Τετάρτη από το ΝΑΤΟ, στον εναέριο χώρο της Τουρκίας καθώς οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα (05.03.2026) πως δεν είχε στόχο τα τουρκικά εδάφη.

Στην ανακοίνωσή τους διευκρίνισαν πως το Ιράν σέβεται την εδαφική ακεραιότητα της Τουρκίας, χωρίς όμως να αναφέρει το που στόχευε ο πύραυλος.

«Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της», ανέφεραν συγκεκριμένα.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος αφού πέρασε τη Συρία και το Ιράκ καταρρίφθηκε από συστήματα αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του NATO πάνω από την ανατολική Μεσόγειο.

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανική στρατιωτική πηγή ανέφερε πως ο ο ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στην Τουρκία και καταρρίφθηκε από πύραυλο SM-3 από πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού που είναι ανεπτυγμένο στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία είχε αναφέρει πως ο στόχος του πυραύλου ήταν η στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

«Πιστεύουμε ότι στόχος ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο, αλλά παρεξέκλινε της πορείας του», ανέφερε ο Τούρκος αξιωματούχος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
171
157
135
128
100
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε ψήφισμα που περιόριζε τις εξουσίες του Τραμπ στον πόλεμο κατά του Ιράν
Ο δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν, υποστηρικτής του πολέμου, τάχθηκε κατά, ενώ ο συνάδελφός του Ραντ Πολ ήταν το μοναδικό μέλος του ρεπουμπλικανικού κοινοβουλευτικού λόχου που ψήφισε υπέρ
Η Αμερικανική Γερουσία
Ανάλυση Axios: CIA και Mossad πίσω από τις χερσαίες επιθέσεις Κούρδων στο Ιράν
Ισραηλινοί αξιωματούχοι φέρονται να υποσχέθηκαν στις κουρδικές οργανώσεις όχι μόνο στρατιωτική βοήθεια αλλά και πολιτική στήριξη για τη δημιουργία αυτόνομης κουρδικής περιοχής σε ένα μελλοντικό Ιράν
Κούρδοι στη Συρία 6
Φρουροί της Επανάστασης: Χτυπήσαμε αμερικανικό τάνκερ – Νέες απειλές Ιράν μετά τη βύθιση της φρεγάτας στη Σρι Λάνκα – Συναγερμός στην Ιορδανία
Η ανησυχία εντείνεται καθώς ένας Ιρανικός πύραυλος που αναχαιτίστηκε στην Τουρκία φέρεται να κατευθυνόταν προς τη βάση Ιντσιρλίκ, ενώ μία ιρανική φρεγάτα βυθίστηκε ανοιχτά της Σρι Λάνκα
Βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη 5
Γιγαντώνεται η σύρραξη στη Μέση Ανατολή: Πολεμική νύχτα με βομβαρδισμούς στην Τεχεράνη και εισβολή Κούρδων μαχητών στο Ιράν
Την ίδια ώρα, το Ιράν απειλεί να χτυπήσει πυρηνική εγκατάσταση του Ισραήλ αν επιδιωχθεί αλλαγή καθεστώτος. Στοχεύει την πυρηνική εγκατάσταση της Ντιμόνα
U.S. Navy
Newsit logo
Newsit logo