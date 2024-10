Το Ιράν ετοιμάζεται για πόλεμο με το Ισραήλ ως απάντηση στην πυραυλική επίθεση, λένε οι NYT

Το Ιράν είναι έτοιμο για επίθεση στο Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκει να αποφύγει έναν πόλεμο, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που έρχεται καθώς η Ισλαμική Δημοκρατία αναμένει την απάντηση του Ισραήλ στην τελευταία πυραυλική της επίθεση.

«Το Ιράν διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις να είναι προετοιμασμένες για πόλεμο (με το Ισραήλ) αλλά και να προσπαθήσουν να τον αποφύγουν», αναφέρει η έκθεση.

Η έκθεση αναφέρει τέσσερις Ιρανούς αξιωματούχους που ισχυρίζονται ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διέταξε τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν να διαμορφώσουν πολυάριθμα σχέδια για να ανταποκριθούν στα αναμενόμενα ισραηλινά αντίποινα.

Προειδοποιούν ότι το Ιράν θα επιτεθεί εάν υπάρξουν σημαντικές ζημιές ή θύματα.

Οι αξιωματούχοι – δύο από τους οποίους ανήκουν στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης – λένε ότι το Ιράν θα απαντήσει οπωσδήποτε εάν το Ισραήλ χτυπήσει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, πυρηνικές εγκαταστάσεις ή στοχεύσει ανώτερους αξιωματούχους, με πιθανές επιλογές όπως μια επίθεση με έως και 1.000 βαλλιστικούς πυραύλους ή τη διακοπή της ενέργειας προμήθειες στην περιοχή.

Σημειώνεται πως χθες, Πέμπτη (24.10.24), ο αρχηγός των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) σχολίασε με ειρωνικό τρόπο την ανάπτυξη της αμερικανικής πυροβολαρχίας αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων αεράμυνας THAAD στο Ισραήλ.

Κατά την διάρκεια τελετής για τους πεσόντες του πολέμου Ιράν και Ιράκ την δεκαετία του ’80, ο Υποστράτηγος Χοσέιν Σαλαμί των Φρουρών της Επανάστασης, απείλησε το Ισραήλ ότι η πυροβολαρχία THAAD δεν θα τους σώσει και ότι οι ιρανικές δυνάμεις υπερτερούν τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα.

Ο επικεφαλής των IRGC είπε χαρακτηριστικά: «Μην εμπιστεύεστε τους πυραύλους THAAD των ΗΠΑ, γιατί έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Κάποια στιγμή, θα τελειώσουν τα πυρομαχικά τους, για αυτό να προσέχετε, δεν θα σας σώσουν. Όσες φορές και να πυροβολήσετε, οι εχθροί σας θα μπορούν πυροβολούν ακόμα περισσότερο».

