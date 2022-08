Το Ιράν δηλώνει έτοιμο για ανταλλαγή κρατουμένων με τις ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή οι διαπραγματεύσεις για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, κορυφώνονται.

Το Ιράν επιδιώκει την αποφυλάκιση δεκατριών Ιρανών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους επτά διπλής εθνικότητας Ιρανοαμερικανοί, δύο Ιρανοί μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ και τέσσερις Ιρανοί πολίτες χωρίς άδεια παραμονής στην αμερικανική επικράτεια.

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για ανταλλαγή κρατουμένων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και καλεί τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «να δραστηριοποιηθεί αντί να κάνει θεατρικά σόου».

«Είμαστε έτοιμοι να ανταλλάξουμε κρατούμενους με την Ουάσιγκτον… Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να απελευθερώσουν φυλακισμένους Ιρανούς πολίτες άνευ όρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Νάσερ Καναάνι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Την Τρίτη (16.08.2022), ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν έγραψε στο Twitter ότι ο Σιαμάκ Ναμάζι έχει συμπληρώσει 2.500 ημέρες άδικης κράτησης στο Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη να εξασφαλίσει την ελευθερία όλων των Αμερικανών που κρατούνται στη χώρα.

Siamak Namazi has now spent 2,500 days wrongfully detained in Iran. We are determined to secure his freedom and ensure all Americans who have been wrongfully detained by Iran, including his father Baquer, can return home.