Το Ιράν σφυροκοπά ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του Κόλπου – Χτυπήματα σε Κουβέιτ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία

Το Ιράν μετά το ισραηλινό χτύπημα στο τεράστιο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars αυξάνει την πίεση σε αρκετές χώρες του Κόλπου επιτιθέμενο στις ενεργειακές τους εγκαταστάσεις.

Με αυτή την τακτική το Ιράν θέλει να πλήξει σημαντικές πηγές ενέργειες στις χώρες του Κόλπου προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Το διυλιστήριο Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του στρατηγικού λιμανιού Γιανμπού στην Σαουδική Αραβία και δύο ακόμη διυλιστήρια του Κουβέιτ έχουν πληγεί από επιθέσεις drones, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο.

«Drone συνετρίβη στο σαουδαραβικό διυλιστήριο του Samref που βρίσκεται στην βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Η αποτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό υπουργείο είχε ανακοινώσει μέσω του Χ ότι αναχαιτίσθηκε βαλλιστικός πύραυλος που κατευθυνόταν προς το Γιανμπού, που στεγάζει την βιομηχανική ζώνη και αποτελεί σημαντικό λιμάνι εξαγωγής του σαουδαραβικού αργού μετά το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ.

Το διυλιστήριο Samref ανήκει στον σαουδαραβικό πετρελαϊκό κολοσσό Aramco και στην Mobil Yanbu Refining Company Inc., θυγατρική της ExxonMobil. Εχει δυναμικότητα άνω των 400.000 βαρελιών ανά ημέρα.

Στο Κουβέιτ, τα δύο διυλιστήρια της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας, τα Mina Abdullah και Mina Al-Ahmadi, επλήγησαν επίσης σήμερα το πρωί από ένα drone το καθένα. Πυρκαγιές ξέσπασαν και στις δύο εγκαταστάσεις.

Η Kuwait National Petroleum Company (KNPC) ανακοίνωσε αργότερα ότι οι πυρκαγιές έχουν τεθεί υπό έλεγχο, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Τα δύο διυλιστήρια έχουν δυναμικότητα 800.000 βαρ./ημ.

Την νύκτα, ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν σημαντικές ζημιές» στην σημαντικότερη υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ, αναζωπυρώνοντας τους φόβους για σοβαρή οικονομική κρίση και προκαλώντας νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης.

Ποιες εγκαταστάσεις έχει χτυπήσει το Ιράν

Ras Laffan Industrial City, Κατάρ: Νωρίς την Πέμπτη (19.03.2026), το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν την Ras Laffan Industrial City, την κύρια εγκατάσταση φυσικού αερίου της χώρας, προκαλώντας «σημαντικές ζημιές».

Διυλιστήριο Mina al-Ahmadi, Κουβέιτ: Η Kuwait Petroleum Corporation ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά αφού ένα drone έπληξε λειτουργική μονάδα στο διυλιστήριο Mina al-Ahmadi, περίπου 50 χλμ. νότια της πόλης του Κουβέιτ. Το περιστατικό δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Διυλιστήριο Mina Abdullah, Κουβέιτ: Η Kuwait Petroleum Corporation ανέφερε ότι το διυλιστήριο Mina Abdullah, στο νότιο τμήμα της χώρας, χτυπήθηκε επίσης από drone, προκαλώντας πυρκαγιά.

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan και πετρελαιοπηγή Bab, ΗΑΕ: Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέφεραν ότι υπάροχυν ζημιές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Habshan και στο πετρελαϊκό κοίτασμα Bab, που προκλήθηκαν από συντρίμμια καταρριφθέντων πυραύλων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.