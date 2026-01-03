Κόσμος

Το Ιράν θεωρεί «δίκαια τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών όμως οι ταραξίες θα πρέπει να μπουν στη θέση τους»

«Κάνουμε διάλογο με τους διαδηλωτές, αλλά είναι άσκοπο να κάνουμε διάλογο με τους ταραξίες», ανέφερε ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ
Iranian worshippers chant slogans in an anti-U.S. and anti-Israeli protest after their Friday prayers in Tehran, Iran, Friday, July 25, 2025.
Διαδηλωτές στο Ιράν / AP Photo / Vahid Salemi

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα Σάββατο 03.01.2025, ότι οι οικονομικές διεκδικήσεις των διαδηλωτών στη χώρα είναι «δίκαιες» αλλά ότι οι «ταραξίες» θα πρέπει να «μπουν στη θέση τους» κατά την έβδομη ημέρα του κινήματος διαμαρτυρίας.

Το κίνημα στο Ιράν αρχικά συνδέθηκε με το κόστος διαβίωσης, ξεκίνησε στις 28 Δεκεμβρίου από την Τεχεράνη, όπου οι μαγαζάτορες έκλεισαν τα καταστήματά τους για να διαμαρτυρηθούν για τον υπερπληθωρισμό και τον οικονομικό μαρασμό. Από τότε έλαβε μεγάλες διαστάσεις, με αποτέλεσμα να περιλαμβάνει και πολιτικά αιτήματα.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε σε συγκρούσεις, ανάμεσά τους μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με απολογισμό που βασίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις τελευταίες ημέρες ότι περιστατικά βίας εντοπίζονται στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Μαλεκσαχί, ο Λατίφ Καριμί, μέλος των Φρουρών της Επανάστασης, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την ασφάλεια της χώρας», μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, ενώ ο θάνατος ενός άλλου μέλους των δυνάμεων ασφαλείας «με μαχαίρι και πυρά» ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα.

Το κίνημα διαμαρτυρίας επηρεάζει ή επηρέασε, σε διαφορετικό βαθμό, τουλάχιστον 30 πόλεις, κυρίως μεσαίου μεγέθους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται στις επίσημες ανακοινώσεις και σε μέσα ενημέρωσης.

Μιλώντας ενώπιον πιστών που συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη με την ευκαιρία μιας σιιτικής γιορτής, ο αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε ότι είναι «δίκαια» τα οικονομικά αιτήματα των διαδηλωτών.

«Οι αρχές της χώρας το αναγνωρίζουν, ο πρόεδρος και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι εργάζονται για την επίλυση αυτού του προβλήματος», δήλωσε.

«Για τον λόγο αυτό οι έμποροι διαμαρτυρήθηκαν κατά της κατάστασης αυτής, και αυτό είναι απολύτως δίκαιο», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ, ο οποίος είναι στην εξουσία από το 1989.

«Εμείς κάνουμε διάλογο με τους διαδηλωτές, αλλά είναι άσκοπο να κάνουμε διάλογο με τους ταραξίες. Αυτοί οι τελευταίοι πρέπει να μπουν στη θέση τους», τόνισε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν.

Από την έναρξη των διαμαρτυριών, η κυβέρνηση παίζει τόσο το χαρτί του κατευνασμού, αναγνωρίζοντας «νόμιμα αιτήματα» που συνδέονται με οικονομικές δυσκολίες, όσο και της σταθερότητας απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα αποσταθεροποίησης.

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε σήμερα ότι την Παρασκευή 02.01.2026, είχαν πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις σε εργατικές συνοικίες της Τεχεράνης, η οποία έχει περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους.

