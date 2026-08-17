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Το Ιράν «υπόσχεται» ένταση στα Στενά του Ορμούζ αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν την συμφωνία

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε πως η Τεχεράνη αλλάζει την πολιτική της από άμυνα σε επίθεση καθώς χάνει την εμπιστοσύνη στις αξίες της διπλωματίας
Εμπορικά πλοία καθηλωμένα στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορικά πλοία καθηλωμένα στα Στενά του Ορμούζ / REUTERS / Φωτογραφία Amirhosein Khorgooi
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Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων.

«Αν οι ΗΠΑ δεν ανταποκριθούν στην προθεσμία αυτή και η διπλωματία αποτύχει, το Ιράν θα διενεργήσει «έγκαιρη και ακριβή» στρατιωτική επίθεση για να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ, τόνισε στο Reuters Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Οι διπλωματικές προσπάθειες να επιστρέψουν στις συνομιλίες η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον βάσει συμφωνίας που επιτεύχθηκε τον Ιούνιο έχουν βαλτώσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν έχει πει πως το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει και πάλι μέχρι οι ΗΠΑ να επιστρέψουν πρώτες στη συμφωνία, ενώ ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει για άνευ προηγουμένου οικονομική απομόνωση του Ιράν.

«Εντός της σύντομης περιόδου μερικών εβδομάδων που έθεσε το Ιράν, όλοι οι όροι της συμφωνίας πρέπει να εφαρμοστούν από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι προϋπόθεση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Οι μεσολαβητές θα μοιραστούν λεπτομέρειες της προθεσμίας της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον και χώρες της περιοχής, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Οι ιρανικές οντότητες πρέπει να είναι προετοιμασμένες να κλιμακώσουν τις εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή, καθώς το Ιράν θα είναι έτοιμο να λάβει αποφάσεις και να αναλάβει δράση σε δύσκολες αποφάσεις», είπε ο αξιωματούχος.

Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε πως η Τεχεράνη αλλάζει την πολιτική της από άμυνα σε επίθεση καθώς χάνει την εμπιστοσύνη στις αξίες της διπλωματίας με την Ουάσινγκτον.

«Είναι αποδεδειγμένο γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σοβαρές [όταν μιλάνε] για εκεχειρία και δεν θα δεσμευθούν σε καμία, άρα το να ασκηθεί πίεση στον εχθρό ή το να εξαρτώμεθα από μεσολαβητές με την ελπίδα ότι θα επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία δεν είναι ρεαλιστικό», είπε ο αξιωματούχος.

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