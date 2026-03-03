Το Ισραήλ ετοιμάζει νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης – Προειδοποίηση για το αεροδρόμιο και την βιομηχανική ζώνη της πρωτεύουσας του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς που βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη της Τεχεράνης και στο αεροδρόμιο του Καράτζ, προαναγγέλοντας νέα επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας του Ιράν.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Χακιμίγιε της Τεχεράνης και στο αεροδρόμιο Παγιάμ του Καράτζ. Τις επόμενες ώρες, ο IDF θα επιχειρήσει στην περιοχή, όπως έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Τεχεράνη, για να χτυπήσει στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του IDF στην περσική γλώσσα, υποστράτηγος Kamal Penhasi.

هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در ناحیه صنعتی حکیمیه در تهران و فرودگاه پیام کرج بر اساس نواحی مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه های ضمیمه.



ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در منطقه تهران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران اقدام کرده است، طی ساعات آینده در این نواحی… pic.twitter.com/oFsImCsJ30 — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 3, 2026

Δείτε live όλες τις εξελίξεις

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας ζητάμε να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή που επισημαίνεται στο χάρτη», προσθέτει.