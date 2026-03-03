Κόσμος

Το Ισραήλ ετοιμάζει νέες επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης – Προειδοποίηση για το αεροδρόμιο και την βιομηχανική ζώνη της πρωτεύουσας του Ιράν

Smoke rises on the skyline after an explosion in Tehran, Iran, Saturday, Feb. 28, 2026.(AP Photo)
Έκρηξη στην Τεχεράνη / AP

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε «επείγουσα προειδοποίηση» προς τους Ιρανούς που βρίσκονται στη βιομηχανική ζώνη της Τεχεράνης και στο αεροδρόμιο του Καράτζ, προαναγγέλοντας νέα επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας του Ιράν.

«Επείγουσα προειδοποίηση προς όλα τα άτομα που βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Χακιμίγιε της Τεχεράνης και στο αεροδρόμιο Παγιάμ του Καράτζ. Τις επόμενες ώρες, ο IDF θα επιχειρήσει στην περιοχή, όπως έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες σε όλη την Τεχεράνη, για να χτυπήσει στρατιωτικές υποδομές του ιρανικού καθεστώτος», αναφέρει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του IDF στην περσική γλώσσα, υποστράτηγος Kamal Penhasi.

Δείτε live όλες τις εξελίξεις

«Για την ασφάλεια και την ευημερία σας, σας ζητάμε να εκκενώσετε αμέσως την περιοχή που επισημαίνεται στο χάρτη», προσθέτει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
137
124
65
53
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo