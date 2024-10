Το Ισραήλ βομβάρδισε κτίριο στη Δαμασκό κοντά στην Ιρανική πρεσβεία – Επιθέσεις και στη Βηρυτό

Νέες πυραυλικές επιθέσεις εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης (08/10/2024) το Ισραήλ σε Βηρυτό και Δαμασκό στοχεύοντας κτίρια που φέρεται να σχετίζονται με το Ιράν ή την Χεζμπολαχ.

Στη Δαμασκό η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ χτύπησε κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας της Συρία, ενώ το ίδιο έπραξε και σε περιοχή νότια της Βηρυτού.

Το χτύπημα στη Δαμασκό έγινε σε κτίριο κοντά στην Ιρανική πρεσβεία ενώ σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον 4 νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

A violent explosion rocked the Mazzeh area in the Syrian capital, #Damascus, and initial information indicates that an Israeli Air Force raid destroyed a building near the Iranian embassy in Damascus.#Syria #Israel #IDF #Iran #IRGC pic.twitter.com/UVYtaVlPze