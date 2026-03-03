Κόσμος

Το Ισραήλ βομβάρδισε το κτίριο που θα εκλεγόταν ο διάδοχος του Αλί Χαμενεΐ

Το κτίριο της Συνέλευσης στο Κουμ καταστράφηκε ολοσχερώς από αεροπορική επιδρομή
Ιράν
Έκρηξη στο κτίριο όπου θα οριζόταν ο νέος ηγέτης του Ιράν / X

Το Ισραήλ χτύπησε και κατέστρεψε ολοσχερών το κτίριο στο οποίο θα συνεδρίαζαν οι αξιωματούχοι που θα αποφασίσουν για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν.

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων στο Ιράν, η οποία διαθέτει κτίρια τόσο στην Τεχεράνη όσο και νότια της πρωτεύουσας, στην πόλη Κωμ, αποτελείται από μέλη που θα αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο μετά τη δολοφονία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ το Σάββατο (28/02/2026), με το Ισραήλ να χτυπά και να προκαλεί πανικό. 

Το κτίριο της Συνέλευσης στο Κουμ καταστράφηκε ολοσχερώς από αεροπορική επιδρομή, σύμφωνα με τις αναφορές.

Μάρτυρες ανέφεραν επίσης στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η περιοχή κοντά στη Συνέλευση είχε πληγεί.

