Κόσμος

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο: Εκρήξεις σε Βηρυτό και υποδομές της Χεζμπολάχ – Εντολή εκκένωσης και νεκροί

Η Χεζμπολάχ ζητά εκδίκηση για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ ενώ το Ισραήλ προσπαθεί να αποκεφαλίσει την σιιτική οργάνωση - Κατεδαφίστηκαν κτίρια και ξενοδοχείο - Πάνω από 50 οι νεκροί
REUTERS
REUTERS/Mohamed Azakir

Προς τον Λίβανο στρέφονται -μερικές- από τις δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ και σήμερα (04.03.202) προσπαθώντας να εξουδετερώσει κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές της οργάνωσης η οποία βοηθά το Ιράν στον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Αν και η κυβέρνηση του Λιβάνου ζήτησε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και επέβαλε στρατιωτική απαγόρευση ώστε η χώρα να μην εμπλακεί στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά την συντονισμένη επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ το Σάββατο (28.02.2026), η οργάνωση συνεχίζει να απειλεί και «διψά για αίμα» μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Smoke rises at the site of an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 3, 2026. REUTERS
REUTERS/Stringer

Εκρήξεις ακούγονται διαρκώς στον Λίβανο και ειδικά στην Βηρυτό ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει ήδη εκκένωση χωριών και κτιρίων που αναμένεται να βομβαρδιστούν.

Χερσαίες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, έφτασαν χθες στα σύνορα με τον Λίβανο, με αποτέλεσμα ο λιβανέζικος στρατός να υποχωρήσει σε σχεδόν 10 θέσεις.

People use their phones next to a damaged building in the aftermath of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Hazmieh, Lebanon, March 4, 2026. REUTERS
REUTERS/Mohamed Azakir

People inspect a damaged building in the aftermath of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Hazmieh, Lebanon, March 4, 2026. REUTERS
REUTERS/Mohamed Azakir
A building lies damaged in the aftermath of an Israeli strike, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in Hazmieh, Lebanon, March 4, 2026. REUTERS
REUTERS/Mohamed Azakir

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους της συνοικίας Χαρέτ Χρέικ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Δείτε live εικόνα από τη Βηρυτό:

Ο εκπρόσωπος δημοσίευσε έναν χάρτη της πρωτεύουσας του Λιβάνου με κτίρια σημειωμένα με κόκκινο χρώμα και προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον χώρο, ισχυριζόμενος ότι «συνδέεται με τη Χεζμπολάχ».

Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 4, 2026. REUTERS
REUTERS/Claudia Greco
Smoke rises after an Israeli strike on Beirut's southern suburbs, following an escalation between Hezbollah and Israel amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, Lebanon, March 4, 2026. REUTERS
REUTERS/Claudia Greco REFILE

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και να μείνετε μακριά τους σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, όπως φαίνεται στον χάρτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι IDF υποστηρίζουν πως βομβάρδισαν πάνω από 250 στόχους στον Λίβανο.

Πάνω από 50 οι νεκροί, συνεχόμενες οι εκρήξεις

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε κοινότητες νότια της Βηρυτού και στην Μπααλμπέκ.

Νότια της πρωτεύουσας, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8.

Στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε τετραώροφη πολυκατοικία.

Ακόμη βρίσκονταν «σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του κτιρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, ξενοδοχείο χτυπήθηκε επίσης σε βομβαρδισμό και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, μετέδωσε το ANI, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

An explosion occurs on a building, what the Israeli Military say was a strike on a location given as Beirut, Lebanon, in this screengrab taken from a handout video released on March 3, 2026. ISRAELI MILITARY
ΙSRAELI MILITARY/Handout via REUTERS

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους ακόμη 13 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, απευθύνοντάς τους «επείγουσες προειδοποιήσεις» προτού εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς. Νωρίτερα, είχε δώσει την ίδια διαταγή στους κατοίκους 16 κοινοτήτων.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει αμέσως να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, που παρέθεσε ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

A car outside a house which were damaged by a barrage of rockets fired by Lebanon's Iran-backed Hezbollah into Israel, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, near Israel's border with Lebanon in northern Israel, March 3, 2026. REUTERS
REUTERS/Ayal Margolin
REUTERS
REUTERS/Mohamed Azakir

Από τη Δευτέρα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 335 έχουν τραυματιστεί στο κύμα βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας χθες, πριν από τα πλήγματα της νύχτας.

Τρεις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν ενώ προσέφεραν βοήθεια «σε τραυματίες εξαιτίας εκρήξεων στην περιοχή της Τύρου» (νότια), ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

 «Οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «να προστατεύουν το υγειονομικό προσωπικό», θύμισε.

Κατά τις λιβανικές αρχές, ο πόλεμος έχει αναγκάσει πάνω από 58.000 πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός έχει διαμηνύσει ότι θα συνεχίσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο ωσότου αφοπλιστεί η Χεζμπολά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
147
125
97
88
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος της Κύπρου: Εντοπίστηκε ύποπτο UAV κοντά στον Λίβανο, απογειώθηκαν τα ελληνικά F-16
Τα ελληνικά F-16 που βρέθηκαν στο σημείο επαφής για την αναχαίτιση του ύποπτου UAV, δεν βρήκαν κάτι και έτσι επέστρεψαν στην Πάφο - Πτήση της Aegean προς Λάρνακα, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αθήνα
F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας
Ανάλυση Politico: Γιατί ο σιωπηλός Μερτς παρακολουθούσε ανήμπορος τον λαλίστατο Τραμπ να επιτίθεται σε Ευρωπαίους ηγέτες
Πρόκειται για ένδειξη αδυναμίας ή για τακτική της γερμανικής διπλωματίας και του ίδιου του Μερτς να καταφύγει στην κολακεία ώστε να αποκομίσει περισσότερα στη συνέχεια από τον Τραμπ;
Τραμπ και Μερτς στο Οβάλ Γραφείο 18
Newsit logo
Newsit logo