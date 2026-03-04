Το Ισραήλ βομβαρδίζει τον Λίβανο: Εκρήξεις σε Βηρυτό και υποδομές της Χεζμπολάχ – Εντολή εκκένωσης και νεκροί

Προς τον Λίβανο στρέφονται -μερικές- από τις δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ και σήμερα (04.03.202) προσπαθώντας να εξουδετερώσει κορυφαία στελέχη της Χεζμπολάχ και να καταστρέψει υποδομές της οργάνωσης η οποία βοηθά το Ιράν στον πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή με τη συνδρομή των ΗΠΑ.

Αν και η κυβέρνηση του Λιβάνου ζήτησε τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και επέβαλε στρατιωτική απαγόρευση ώστε η χώρα να μην εμπλακεί στον πόλεμο που ξεκίνησε μετά την συντονισμένη επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ το Σάββατο (28.02.2026), η οργάνωση συνεχίζει να απειλεί και «διψά για αίμα» μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Εκρήξεις ακούγονται διαρκώς στον Λίβανο και ειδικά στην Βηρυτό ενώ ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει ήδη εκκένωση χωριών και κτιρίων που αναμένεται να βομβαρδιστούν.

Χερσαίες δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, έφτασαν χθες στα σύνορα με τον Λίβανο, με αποτέλεσμα ο λιβανέζικος στρατός να υποχωρήσει σε σχεδόν 10 θέσεις.

בסגירת מעגל מהירה: צה”ל חיסל מחבל ששיגר טיל נ”ט לעבר כוח צה”ל בדרום לבנון



מוקדם יותר היום, מחבל מארגון הטרור חיזבאללה שיגר טיל נ”ט לעבר כוח צה”ל בדרום לבנון, לא נגרם נזק ולא היו נפגעים.



זמן קצר לאחר מכן, חיל האוויר תקף וחיסל את המחבל לצד מחבלים נוספים במרחב ארנון שברום לבנון.… pic.twitter.com/cRiB42wUG1 March 3, 2026

Δείτε στο live του newsit.gr όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για τους κατοίκους της συνοικίας Χαρέτ Χρέικ στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Δείτε live εικόνα από τη Βηρυτό:

Ο εκπρόσωπος δημοσίευσε έναν χάρτη της πρωτεύουσας του Λιβάνου με κτίρια σημειωμένα με κόκκινο χρώμα και προειδοποίησε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον χώρο, ισχυριζόμενος ότι «συνδέεται με τη Χεζμπολάχ».

«Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς σας, είστε υποχρεωμένοι να εκκενώσετε αμέσως αυτά τα κτίρια και να μείνετε μακριά τους σε απόσταση τουλάχιστον 300 μέτρων, όπως φαίνεται στον χάρτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Οι IDF υποστηρίζουν πως βομβάρδισαν πάνω από 250 στόχους στον Λίβανο.

Πάνω από 50 οι νεκροί, συνεχόμενες οι εκρήξεις

Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια της νύχτας στον Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους σε κοινότητες νότια της Βηρυτού και στην Μπααλμπέκ.

Νότια της πρωτεύουσας, «επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού στις περιοχές Αραμούν και Σααντίγιατ» είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν 6 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 8.

Israel intensifies Lebanon assault as explosions rock southern Beirut https://t.co/PwrilelqEN pic.twitter.com/gRuJramtfj — Alma Angeles (@AlmaANET25) March 4, 2026

Στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν βομβαρδίστηκε τετραώροφη πολυκατοικία.

Ακόμη βρίσκονταν «σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του κτιρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, ξενοδοχείο χτυπήθηκε επίσης σε βομβαρδισμό και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο, μετέδωσε το ANI, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διέταξε τις πρώτες πρωινές ώρες τους κατοίκους ακόμη 13 κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, απευθύνοντάς τους «επείγουσες προειδοποιήσεις» προτού εξαπολύσει νέους βομβαρδισμούς. Νωρίτερα, είχε δώσει την ίδια διαταγή στους κατοίκους 16 κοινοτήτων.

«Για την ασφάλειά σας, πρέπει αμέσως να απομακρυνθείτε εσπευσμένα από τα σπίτια σας» κατευθυνόμενοι προς «ανοικτές περιοχές», ανέφερε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ μέσω X, που παρέθεσε ονομαστικό κατάλογο 16 χωριών.

Air strikes by Israel target multiple locations in Lebanon, including Beirut’s presidential palace and Baalbek.



Three paramedics killed, six injured in Baalbek alone.



Total casualties: 60+ dead, 335+ wounded since Monday. pic.twitter.com/hAO3gDkjGr — War Room HQ (@war_roomHQ) March 4, 2026

Η Χεζμπολά ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι έβαλε στο στόχαστρο τη ναυτική βάση στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ, στη δωδέκατη επίθεση στην οποία προχώρησε μέσα στην ημέρα, σε αντίποινα για τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στο λιβανικό έδαφος, ειδικά στο προπύργιό του, τα νότια προάστια της πρωτεύουσας Βηρυτού.

Από τη Δευτέρα, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 335 έχουν τραυματιστεί στο κύμα βομβαρδισμών του Ισραήλ στον Λίβανο, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας χθες, πριν από τα πλήγματα της νύχτας.

Τρεις τραυματιοφορείς σκοτώθηκαν ενώ προσέφεραν βοήθεια «σε τραυματίες εξαιτίας εκρήξεων στην περιοχή της Τύρου» (νότια), ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους μέσω X.

«Οι εμπόλεμες πλευρές πρέπει να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο» και «να προστατεύουν το υγειονομικό προσωπικό», θύμισε.

Κατά τις λιβανικές αρχές, ο πόλεμος έχει αναγκάσει πάνω από 58.000 πολίτες του Λιβάνου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ο ισραηλινός στρατός έχει διαμηνύσει ότι θα συνεχίσει να βομβαρδίζει τον Λίβανο ωσότου αφοπλιστεί η Χεζμπολά.